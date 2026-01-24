Буковель завжди зі світлом за власні гроші

Гірськолижний курорт «Буковель» забезпечений власними генераторами та імпортує електроенергію, тому світло там є навіть під час відключень. Про це під час наради в Івано-Франківській ОВА повідомив очільник правління «Прикарпаттяобленерго» Василь Костюк, передає «Суспільне». З його слів, на Прикарпатті є вісім споживачів, які закуповують електроенергію з-за кордону, серед них і «Буковель».

Графіки погодинних вимкнень та обмеження потужності не застосовуються до споживачів, які використовують імпортовану електроенергію, адже вони не навантажують українську енергосистему.