Буковель завжди зі світлом за власні гроші

24 января 2026 | 08:36

Графіки погодинних вимкнень та обмеження потужності не застосовуються до споживачів, які використовують імпортовану електроенергію, адже вони не навантажують українську енергосистему.


Гірськолижний курорт «Буковель» забезпечений власними генераторами та імпортує електроенергію, тому світло там є навіть під час відключень. Про це під час наради в Івано-Франківській ОВА повідомив очільник правління «Прикарпаттяобленерго» Василь Костюк, передає «Суспільне». З його слів, на Прикарпатті є вісім споживачів, які закуповують електроенергію з-за кордону, серед них і «Буковель».

