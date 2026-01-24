|
Буковель завжди зі світлом за власні гроші
24 января 2026 | 08:36
Графіки погодинних вимкнень та обмеження потужності не застосовуються до споживачів, які використовують імпортовану електроенергію, адже вони не навантажують українську енергосистему.
Гірськолижний курорт «Буковель» забезпечений власними генераторами та імпортує електроенергію, тому світло там є навіть під час відключень. Про це під час наради в Івано-Франківській ОВА повідомив очільник правління «Прикарпаттяобленерго» Василь Костюк, передає «Суспільне». З його слів, на Прикарпатті є вісім споживачів, які закуповують електроенергію з-за кордону, серед них і «Буковель».
по теме
Вымирание Китая превысило наихудшие прогнозы
23. 01. 2026 | 11:53
Падение рождаемости в КНР оказалось в 2025 году более резким, чем аккуратно предсказывали китайские специалисты. Эксперты базирующегося в Пекине демографического центра YuWa Population Research Institute предупреждали, что в прошлом году в стране практически наверняка родится «менее 9 миллионов детей». Но, что их окажется меньше 8 миллионов, даже речи не было.
Погранцы контрабандили сигареты вместе с дипломатами
23. 01. 2026 | 11:36
НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении взяток за содействие в пересечении границы.
Слюсари-аварійники буквально віддають життя за тепло
21. 01. 2026 | 10:26
Норвегія готується до війни
20. 01. 2026 | 11:09
Норвегія розіслала листи тисячам громадян із закликом всім готуватися до вилучення майна у разі війни з РФ, — The Telegraph.
За задержание двух прокуроров полицейским лепят реальный срок
17. 01. 2026 | 16:48
После остановки начальника управления Волынской областной прокуратуры Романа Пшика, который находился в розыске ТЦК, двое патрульных получили подозрение в превышении служебных полномочий. Инспекторов отстранили от службы и отправили под ночной домашний арест. Об этом в расследовании сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
