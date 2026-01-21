|
Слюсари-аварійники буквально віддають життя за тепло
21 января 2026 | 10:26
У Києві померли двоє слюсарів через надмірне навантаження на роботі — фахівці аварійних бригад працюють без перерви по 2-3 доби поспіль, – повідомляє депутат Кучеренко. Через важку працю у низки працівників спостерігаються обмороження та психофізичне виснаження.
