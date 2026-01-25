|
В Китаї зірвали держпереворот?
25 января 2026 | 14:49
Вчора був заарештований впливовий генерал Чжан Юся, заступник голови Центральної військової комісії КНР. Разом з ним затриманий інший генерал Лю Чженьлі.
Колишні чиновники КПК зазначають, що після арешту Чжана лідер партії Сі Цзіньпін побоюється, що підлеглі генерала можуть повести війська на Пекін. «Це не просто чистка, у КПК відбувається буря, це переворот». «Сі дуже боїться, що війська підуть на Пекін». «Він наказав усім підрозділам залишатися на місцях і заборонив усі пересування». Зараз усі підрозділи китайської армії перебувають у найвищій бойовій готовності, весь персонал знаходиться в місцях постійної та тимчасової дислокації.
