Вымирание Китая превысило наихудшие прогнозы

23 января 2026 | 11:53

Падение рождаемости в КНР оказалось в 2025 году более резким, чем аккуратно предсказывали китайские специалисты. Эксперты базирующегося в Пекине демографического центра YuWa Population Research Institute предупреждали, что в прошлом году в стране практически наверняка родится «менее 9 миллионов детей». Но, что их окажется меньше 8 миллионов, даже речи не было.

Однако, по только что опубликованным в КНР данным официальной статистики, в Китае в этот период появились на свет 7,92 миллиона младенцев. В предыдущем 2024 году их было 9,54 миллиона – так что падение заметное, несмотря на меры Пекина по исправлению ситуации. Например, теперь в КНР ежегодно выплачивают пособие в 3,6 тысячи юаней (517 долларов) на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. В 2016 году в Китае была отменена пресловутая политика «одна семья – один ребенок», с помощью которой Пекин в свое время хотел бороться с перенаселенностью и чрезмерным количеством голодных ртов. В 2021 году было разрешено иметь до трех детей, однако бэби-бума в стране, как мы видим, так и не произошло. В 2025 году в Китае был зарегистрирован самый низкий уровень рождаемости с 1949 года, когда глава коммунистов Мао Цзэдун провозгласил создании КНР. Это чуть более 5,6 младенца на каждую тысячу человек. Население Китая, по официальным данным, сокращается уже четыре года подряд. На конец декабря, как было объявлено на этой неделе, в стране проживало чуть больше 1,404 миллиарда человек. Это, ясное дело, огромная цифра, но она меньше на 3,4 миллиона, чем год назад. Более чем на 6,6 миллиона человек сократилась и армия людей в самом трудоспособном возрасте от 16 до 59 лет.



