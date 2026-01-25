ТЕМА

Тиктокер получил 900 млн. дол. за свою копию

25 января 2026 | 19:07

иктокер Хаби Лейм получит $900 миллионов за права на своего ИИ-двойника.


Сделка будет заключена с гонконгской компанией Rich Sparkle Holdings, которая сможет создавать контент с его двойником, пишет Business Insider.

