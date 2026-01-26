Нардеп укатался на квадроцикле до сиерти

26 января 2026 | 07:43

25 января нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха попал в автомобильную аварию возле Львова. Его пытались реанимировать, однако депутат скончался в больнице. Об этом сообщил депутат от партии «Слуга народа» Данило Гетманцев.

По предварительной информации, авария произошла в Сокольниках, что недалеко от Львова. Саламаха был за рулем квадроцикла, выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. После аварии мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Орест Саламаха скончался в больнице около 20:20. Гибель нардепа также подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Трагическое событие произошло сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста», – говорится в его посте. До 2019 года Саламаха работал менеджером по продажам. Позже занимал должности менеджера по снабжению, заместителя директора по строительству и директора компании ООО «Буд Инвест Ком». В 2019 году он был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии «Слуга народа» и стал членом комитета по вопросам бюджета. В том же году во время президентских выборов он был доверенным лицом Владимира Зеленского.



