Погранцы контрабандили сигареты вместе с дипломатами

23 января 2026 | 11:36

НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении взяток за содействие в пересечении границы.


Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. По данным НАБУ, среди подозреваемых - бывший глава, начальник отдела пункта пропуска и бывшее должностное лицо Госпогранслужбы. Как сообщалось, речь идет о подозрении бывшему главе ГПСУ Сергею Дейнеке. По данным следствия, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали взятки. Только в течение июля-ноября 2023 года пограничники получили не менее 204 тысяч евро за беспрепятственный проезд 68 автомобилей - по 3 тысячи евро за каждую машину. Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали номерные знаки, похожие на дипломатические. Как машины избегали обыска Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов - члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра авто пограничными и таможенными органами государств ЕС. В то же время детективы установили, что топ-чиновники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы.

