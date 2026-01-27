Дедалі більше скидається, що в Китаї - спроба держперевороту

27 января 2026 | 17:56

Підрозділи китайських силовиків у великій кількості підтягують до Пекіна, а спецпризначенці МВС взяли під контроль так зване Заповітне Місто, історичний центр китайської столиці, резиденцію імператорів. В одній з найпопулярніших соцмереж повністю відключені офіційні сторінки китайських силовиків. Щось неординарне відбувається на фоні чуток та інсайдів про спробу держперевороту з боку частини військових.



