ТЕМА

Дедалі більше скидається, що в Китаї - спроба держперевороту

27 января 2026 | 17:56


Підрозділи китайських силовиків у великій кількості підтягують до Пекіна, а спецпризначенці МВС взяли під контроль так зване Заповітне Місто, історичний центр китайської столиці, резиденцію імператорів. В одній з найпопулярніших соцмереж повністю відключені офіційні сторінки китайських силовиків. Щось неординарне відбувається на фоні чуток та інсайдів про спробу держперевороту з боку частини військових.

© фото: Reuters

