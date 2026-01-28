Шабунін й Стерненко планують вбивство? 28 января 2026 | 20:49 распечатать [0] комментарии [0] Голові Національної асоціації лобістів України (НАЛУ), речнику Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Олексію Шевчуку та членам його родини надходять погрози фізичної розправи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Шевчука в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після призначення його членом конкурсної комісії з відбору заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) він та члени його родини почали отримувати погрози фізичної розправи. "Моя сімʼя та я отримали прямі погрози нашому життю та здоровʼю. Вчора ввечері, у звʼязку з призначенням мене на посаду члена комісії з вибору прокурорів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), моїй родині та мені надійшли повідомлення про те, що ми маємо бути фізично знищені", - заявив Шевчук. Він додав, що через погрози та тиск був змушений вивезти родину, яка перебуває у стані сильного стресу. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив адвоката Олексія Шевчука членом конкурсної комісії з відбору заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Після оприлюднення цього рішення в соціальних мережах розпочалася публічна кампанія з критикою призначення. Зокрема, блогери Ігор Лаченков, Роман Сініцин та радник міністра оборони Сергій Стерненко публічно закликали Генерального прокурора замінити Шевчука у складі конкурсної комісії. Олексій Шевчук заявив, що саме після цієї інформаційної кампанії він та його родина почали отримувати прямі погрози. "Повідомлення та погрози надійшли від наближених осіб до групи, яка сьогодні є маргінальною точкою впливу на суспільство. Зокрема, це такий блогер, як Ігор Лаченков, такий блогер, як Сергій Стерненко, такий блогер, як Роман Сініцин. Ці особи зараз підготували замах на мою родину. Мені стало про це також відомо з окремих джерел, які мені сьогодні вранці повідомили про те, що навіть уже підшукали особу, яка готова реалізувати цей замах. Це критична точка тиску на мене як на публічного діяча та адвоката", – заявив Шевчук. Він також повідомив, що знає, як і коли, за його словами, мав бути здійснений замах. "Я знаю, що замах мав відбутися вже цієї пʼятниці, це мали вчинити біля мого будинку. Мені повідомили про цю сплановану акцію", – заявив Шевчук. На цьому тлі він звернувся до президента України та правоохоронних органів із проханням забезпечити захист його родини. "Я прошу зараз захистити себе та мою родину. Я прошу міністра внутрішніх справ не допустити, щоб маргінальні елементи, які були причетні до публічного вбивства людини та показу цього на відеокамеру, не вчинили це повторно", – говорить Шевчук. Окрім цього, Шевчук заявив про тиск на нього з боку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та його оточення. За його словами, йдеться про спроби впливу на організації з метою формування та фальсифікації публічних звернень до правоохоронних органів щодо нього. "Окрім погроз і підготовки замаху на мою родину, готується також фальшування в електронних системах, зокрема в мережі Facebook, публічних звернень. Сьогодні о 10:42 надійшла заява від одного з журналістів фахових видань про те, що одна з активісток формує електронну петицію щодо моєї персони і формує петицію виключно в штучному режимі, підтасовуючи голоси. Отже, зараз ведеться дискредитаційна кампанія щодо мене", – зазначає Шевчук. Що цьому передувало Цікаво, що буквально нещодавно Шевчук заявив про інформаційні атаки після обрання до складу конкурсної комісії з добору заступника керівника САП. Нагадаємо, у листопаді 2025 року заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк подав у відставку на тлі публічних звинувачень у розголошенні інформації, пов’язаної з розслідуванням спецоперації "Мідас". Пізніше генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив адвоката Олексія Шевчука членом конкурсної комісії з відбору заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).



