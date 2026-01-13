|
Китай вымирает
13 января 2026 | 15:16
В Китае в 2025 году после небольшого перерыва вновь, похоже, существенно сократилась рождаемость – по оценкам экспертов в КНР и в США, в стране впервые появилось на свет менее 9 миллионов младенцев.
Официальные данные на этот счет еще не объявлены, однако специалисты строят свои расчеты на уменьшении числа свадеб, поскольку для КНР рождение детей вне брака крайне нетипично. В 2024 году заявления с просьбой зарегистрировать брак подали в Китае 6,1 миллиона пар. Это на 20 процентов меньше, чем в предыдущем году и более чем вдвое меньше, чем десять лет назад. Нарастающее число жителей страны уклоняются от создания семей, что во многом связано с экономической неопределенностью. Многим молодым людям, например, не под силу сразу приобрести жилье для совместной жизни и выплатить за невесту выкуп родителям, как требуют китайские обычаи. Ситуацию осложняет и серьезная безработица среди молодежи. Впервые с образования КНР в 1949 году в стране в 2022 году родилось менее 10 миллионов детей. В 2023 году на свет появилось лишь чуть больше 9 миллионов младенцев – абсолютный минимум за всю новую историю Китая. Однако в 2024 году число новорожденных выросло на 6 процентов – явно сказалась отмена карантинов после коронавируса и связанный с этим рост количества свадеб. При этом в любом случае появилось на свет вдвое меньше младенцев, чем на пике в 2016 году. По мнению экспертов из базирующегося в Пекине демографического центра YuWa Population Research Institute, сообщала печать КНР, в 2025 году практически наверняка родится менее 9 миллионов детей, что станет очередным антирекордом. Эксперты американского Висконсинского университета уверяют, что их может быть даже менее 8 миллионов. Там называют в том числе цифру 7,3 миллиона. В связи с этим стоит, видимо, вспомнить об одном печальном юбилее. В январе нынешнего года исполняется 10 лет с отмены в КНР пресловутой политики «одна семья – один ребенок», с помощью которой Пекин пытался бороться с перенаселенностью и лишними ртами. Теперь власти Китая всячески поощряют рождаемость и создание семей. Принимаются меры по снижению расходов жителей на содержание и образование детей, однако большого эффекта эти усилия пока не принесли. КНР ускоренными темпами идет в сторону своих соседей, Японии и Южной Кореи, где уже давно не могут остановить тенденцию к низкой рождаемости и старению населения.
