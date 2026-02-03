Сільське-міське

Оцей поділ культури на міську-сільську мене сильно привабив. Раптом зрозумів, що я слухаю\читаю\дивлюся – то все міське. Й не дивно, бо я – містянин у бозна якому поколінні. Й тому мені рідніший гуркіт верстатів, сморід авто й штовханина на вулицях, ніж садок вишневий коло хати. Містянин швидше зрозуміє містянина за селянина. Й цей принцип працює навпаки: селяни завжди гуртуються де б вони не опинилися, бо сприйняття світу в них споріднене.

Оцей поділ культури на міську-сільську мене сильно привабив. Раптом зрозумів, що я слухаю\читаю\дивлюся – то все міське. Й не дивно, бо я – містянин у бозна якому поколінні. Й тому мені рідніший гуркіт верстатів, сморід авто й штовханина на вулицях, ніж садок вишневий коло хати. Містянин швидше зрозуміє містянина за селянина. Й цей принцип працює навпаки: селяни завжди гуртуються де б вони не опинилися, бо сприйняття світу в них споріднене.

Отже, хочу говорити про міське й сільське мистецтво ба більше – про культуру. Не беруся визначати яка з культур «краща» - вони різні. Хоча, будемо справедливі: існування в місті складніше, насиченіше, тут більше інформації й різноманітніші нюанси світогляду. Це як порівнювати оперу з народним співом: люблю й те й інше, але чомусь здогадуюсь, що опера, джаз – то вище й витонченіше мистецтво.

З огляду на оцю культурну градацію стають зрозумілішими багато конфліктів, які розривають українське суспільство, руйнують єдність, яка нам потрібна більше за ракети.

До початку великої війни Україна послідовно деінстріалізувалася. Й коли президент Байден проголосив ,що Україна може стати агрокластером Європи, українці страшенно образилися. Мовляв, ми можемо більше, маємо Південмаш й Моторсіч, Антонова й Арсенал… Але коли сталася військова біда – нічого від нас на москву не полетіло, а про «Фламінгу» здебільшого читаємо в прес-релізах.

Я не вважаю, що міська культура – обов’язкова умова існування успішної нації. Що можемо – те й маємо. Українці не мають досвіду державотворення. Отже, в нас за визначенням не може бути культури менеджменту, державного управління, які передбачають стратегічне планування, створення складних інституцій, державних передусім. Бо створити державний механізм – то складніше, аніж зупустити ракету. Прибуткове ефективне виробництво ракет чи автомобілів (яких в нас за понад 30 років не з’явилося) – складніше аніж створити якісь там «Гаврилівські курча» чи «Кернел».

Зараз, як на мене, відбувається стрімке переформатування економіки: бо війна, бо треба дрони й ракети, а не гречку. Чи здатні українці перестрибнути з «сільської» культури виробництва й культури на «міське» - не факт. Поки ми полюємо на булгакових й перейменовуємо вулиці, сільський світогляд рулить: ляльки-мотанки в тренді, а театральне мистецтво, класичні виконавці, інтелктуальна література наочно деградують. Дичавішає все: аудиторія, політики, читачі…

На кордонах міських районів з’являються хрести, якими прийнято позначати межі села, люди на авто намагаються поставити свою візницю серед пішохідного переходу у всупереч правилам ПДР, демонстративно паркують візок у супермакеті не куди слід, гучно розмовляють по мобілі в громадському місці тощо. Все це - ознака «крутизни» десь в райцентрі, але в місті – це свідчення рогулизму, бо якийсь миршавий айтішник легко купить машину дорожчу за твою, але не стане пертися на перехрестя на жовте чи червоне світо, ба більше – не зупиниться на «зебрі» - бо це соромно, бо це суперечить міській культурі, бо це є рогулізм.

Тому мені дуже подобається поділ культури не за національною чи будь-якою іншою ознакою. Культура буває лише за місцем існування: місто, або село. Й тому якщо ви наполегливо боретеся з Булгаковим – то ви з сільської культури, бо міська для вас – ворожа. Бо не може бути ворожою культура як така. Генії промовляють мовою вічності. Й Шариков – то не російський персонаж, й навіть не київський – він з категорії вічності: просто напівтварина-напівлюдина. Булгаков поділився своїм світосприйняттям з усім світом – воно того варте.