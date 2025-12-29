29 декабря 2025 | 09:44 , Олег Ельцов. ТЕМА

В те безумные годы, когда на диком пост-совковом пространстве творились невообразимые по своему идиотизму вещи, я встретился с одним неприятным человечком. Случилось это в украинском корпункте «Мегаполис-экспресс», куда я пописывал наряду с десятком других: такова была тяжкая доля фриленсера, который еще мог выжить на гонорары.

Это был маленький перепуганный человечек с бегающими мышиными глазками, животиком и барсеткой. От него издалека веяло глупостью и животными инстинктами. Я сразу понял: нет, это не герой моей публикации. Собеседник в надежде на соучастие рассказал, как он получил пакован кэша от какого-то грозного бандоса. Кажется, это был Борис Совлохов. Тот всегда был неравнодушен к прекрасному, благодаря чему Украина заполучила аккордеониста и жулика Яна Табачника, певичку Каролину Куек (она же – Ани Лорак). Табачника меценат одарил перстнем с бриллиантом, а Куек провел кастинг, о котором присутствовавшие вспоминали понизив голос.

Далее неофит украинского кинематографа приступил к сьемкам киношедевра. В ходе сьемок было много напитков с иностранными этикетками, едва одетых девочек и зарубежных командировок. Результат: деньги закончились, а кино не началось. Инвестор потребовал отчета, но отчитываться было нечем. И тогда в окно мамы кинодеятеля залетела пуля. Старушка не пострадала, но ее загульный сын напрудил в штаны и обратился за защитой к живописателю нравов украинской оргпреступности. То есть ко мне. Я не пожелал вмешиваться в разборки мелкого кинобарыги с крупным лидером ОПГ. И, признаюсь, не пожалел об этом, даже узнав через несколько месяцев, что воротилу киноиндустрии убили. Думаю, скорбь не тронула бы душу, узнай я, что всех до единого творцов украинского кино тех лет предали земле в одной братской могиле.

Все, что снималось в 90-е представляется жутким творческим выкидышем. Ничего худшего не случалось за всю историю кинематографа. Просторы СНГ заполонили дешевые поделки. Дешевые и по бюджетам, и по конечному результату. Развалив мощную систему советской кинопропаганды, постсовки не успели создать новую, а снимать хотелось. Так массово начали появляться поделки, в которых плохо было все: свет, звук, операторская работа и игра актеров. Главные роли, особенно женские доставались преимущественно молодым длинноногим девицам с повадками провинциалок, выдержавшим кастинг инвесторов.

Если честно, западное кино тех лет вызывает примерно те же ассоциации. Весь мировой кинематограф с редкими исключениями – это жуткие сценарии, жуткие прически – сплошные джинсы-варенки. С годами все как-то поправилось. Кинематографисты научились снимать свой новодел как-то приличнее: больше профессионализма, больше компьютерных эффектов, все стало по крайней мере «красивше». Для меня со времен «Властелина колец» остается загадкой как миллионы людей выдерживают эту жуткую затянутость, эти бесконечные диалоги «он-она» в искусственных любовных линиях любого кассового фильма. Ну а индустрия сериалов – это красноречивое подтверждение того, что человек – очень внушаемое существо, его можно приучить к любому дерьму.

Впрочем, феномен киноиндустрии 90-х был не одинок и шел в ногу с музыкой 90-х, которая с середины 80-х окунулась в «новую волну» с ее электронными барабанами и диким саундом. Мир, как и сегодня, решил отказаться от традиции, шагнул в новую эру, сулившую прорыв на новые культурные вершины. Вершины так и не были покорены, эпоху 90-х захлестнула эпоха новых революционных новаций, которые также не создали ничего нового, но выглядели не столь уродскими.

Случались, конечно, прорывы. Как-то довелось посмотреть прекрасный фильм венгерских кинематографистов тех лет, показ которого в кинотеатре «Лира» устроило посольство Венгрии. В зале с 30 зрителями, включая представителей посольства, показали удивительно толковое эстетское кино. И хотя сюжет крутился вокруг злодеяний преступного режима венгерского совка, это было весело и талантливо. В музыкальной коллекции храню с десяток пластинок тех лет, которые лишь подтверждают: в кромешном культурном мраке 90-х случались исключения.

Когда кто-то интересуется новыми киноподелками, для меня это маркер. Почему люди стремятся увидеть что-то новенькое? Это же художественное произведение, а не документалистика и не научпоп. Современное кино с 90-х стабильно деградирует вместе со зрителем. Замечаю за собой: с годами в своих кинопристрастиях откатываюсь все дальше: в терпимые 80-е, в золотые 70-е, в 50-60-е с их послевоенной жаждой жить… Сегодня отыскиваю массу отличного кино 30-40-х, и к искреннему удивлению – 20-х. Немое кино – тоже чертовски интересное, это как переход с цветной фотографии на черно-белую.

В связи с вышеизложенным имею революционный призыв: законодательно запретить все кино 90-х, оригиналы сжечь! Фильмы последующих кинопериодов демонстрировать исключительно для аудитории 40+ в специализированных залах, где принято показывать порнографию.