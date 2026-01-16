Кличко защищает небо, но забыл почистить улицы

16 января 2026 | 19:49 , ТЕМА

Давненько не был в центре. На днях прошелся… и вспомнил Черновецкого. Только при нем в Киеве был такой бардак. И теперь вот при Кличко. Преемственность власти, можно сказать.

На улицах столицы – 10, а еще – лед и снежная каша. Ходить почти невозможно. Подтаявший снег никем не убран и вот он превратился в ледяную гребенку. Помню такую же картину при Черновецком. В городе потеплело, снег превратился в кашу, прогноз уверенно обещал на следующий день резкое похолодание. На улицы не вышел ни один коммунальщик и следующим утром улицы превратились примерно в то же, что они представляют сегодня. Только на этот раз морозы сильнее и, вероятно, будут держаться дольше. Можно только гадать сколько киевлян оказались и еще прибудут в травматалогию.

Можно, конечно, предположить, что у мэрии закончились средства, все работники вдруг заболели или ушли на фронт. Но почему не убран лед даже перед витринами магазинов и кафе, даже в самом центре Киева? Почему горадминистрация не обязала коммерсантов это сделать и не проконтролировала исполнение?

Быть может, все столичные чиновники съехали на праздник в Куршавель или хотя бы в Буковель, забыв дать распоряжения? Правда, догадались провести дешевую пиар-акцию: устроили прессуху какого-то чиновника, ответственного за энергоснабжение города. Усталое лицо, синяки под глазами, легкая непричесанность… Сразу видно: человек глубоко уставший и невыспавшийся или прямиком с затянувшейся вечеринки. Вот оно – лицо столичной власти, без сна трудящейся во благо киевлян. Пипл, кажется, схавал.

Для усиления эффекта мэр сделал громкое заявление: россия хочет сделать Киев непригодным для существования, а у нашего ПВО – дефицит ракет, особенно к «Пэтриот».

Вона как! Кличко занялся обороной и ПВО. Но лучше бы занимался непосредственными обязанностями, чисткой улиц, например.