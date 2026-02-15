ТЕМА

Высокая мода от редакции «Суспільне спорт»

15 февраля 2026 | 11:36 , Олег Ельцов. ТЕМА

«Где она взяла эту шапочку?!» - не сговариваясь воскликнули мы с супругой, едва на экране появилась обозреватель «Суспільне спорт» Диана Тригуб в итальянских Альпах. Хотя, оба догадались: на троещенском рынке. Только там сегодня отыщешь вот это вот с начесом.


 Из-под шапки торчала пакля, что красноречиво свидетельствовало: работа спортивных журналистов на Олимпиаде крайне напряженная – времени на прическу не остается. Завершали образ огромные мужские перчатки дикой расцветки (вероятно, оператору довелось работать голыми руками). Среди комментария образ ведущей преобразился и она лишилась одной из этих удивительных перчаток: голую руку она большую часть времени держала в кармане, периодически вытягивая для дикой жестикуляции. Динамику в кадре она дополняла ритмичным вилянием корпусом, от чего у зрителя начинала кружиться голова.

Безсловно, ведущие имеют право на индивидуальность, но руководство спортредакции обязано установить элементарные требования стиля. Особенно на олимпиаде, особенно в Италии. Встречают, как известно, по одежке. И о стране судят не только по достижениям спортсменов, но и по внешнему виду и поведению «обслуги», в числе которой – национальные журналисты.

Всякий раз смотрю репортажи с крупных спортивных соревнований и задаюсь одним вопросом: что не так со спортивной редакцией Суспильного? Список претензий может быть долгим, но все можно объеденить одним понятием: отсутствие стиля.

И что характерно для украинских комментаторов на всех соревнованиях - это полное отсутствие монстров калибра Валентина Щербачева. Вообще обозреватели старше 40 отсутствуют как класс. Нет преемственности – нет стиля – всему учимся с нуля. Отсюда – дилетантство в кадре. Обидно, что учатся журналисты на зрителях и на наши деньги.



