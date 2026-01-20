|
Неучи в эфире
20 января 2026 | 10:34 , ТЕМА
В эфирах – засилье гуманитариев. Все «дилеры общественного мнения» как на подбор – «лирики». «Физики» в украинском медиа-пространстве отсутствуют напрочь.
Лидерство, безусловно, за журналистами: людьми, по правде говоря, необразованными. Я никому не рекомендовал поступать на журфак. Мало того, что там учат методологии дня вчерашнего, так и учебой это назвать нельзя. Чтобы стать журналистом нет необходимости пять лет протирать штаны в универе, достаточно несколько месяцев поработать в редакции при кураторстве матерого журналиста. Если не получится – значит нет в тебе тех качеств, которые необходимы в этой профессии - уходи. В большинстве своем журналисты – это просто люди с подвешенным языком, без базовых знаний в чем-либо. Поэтому коллег, которые бы специализировались на отдельной сфере (медицина, финансы, коммунальное хозяйство, транспорт…) по пальцам можно перечесть. Остальные – специалисты широкого профиля, преимущественно в политической сфере.
Те, кому посчастливилось избежать журфака, попали в меди с истфака, философского факультета или вообще люди без высшего образования или с дипломом вуза, специализирующегося на продаже документов о высшем образовании.
Среди них встречаются умные люди с аналитическим складом ума, с юмором и столь необходимой для кликбейта харизмой. Но они ничего не знают и не умеют. Пальцев одной руки будет слишком много, чтобы перечислить украинских экспертов по экономике и вообще людей, хоть отдаленно понимающих в технических вопросах. То есть, фактически население формирует свое мнение на основе «подсказок» экономических и технических неучей. Это ненормально и человеку образованному бросается в глаза. Наши эксперты-гуманитарии несут несусветную чушь, особенно, когда беседа касается вопросов сугубо технических, как например сегодня, когда речь идет о тяжелейшем состоянии в энергетике, транспорте, везде.
С этим надо что-то делать. У гуманитариев специфический взгляд на мир. Но как утверждал старина Маркс, базис – это экономика. Коль скоро гуманитариев так тянет в медиа, предлагаю ввести в учебные процессы на факультетах журналистики, истории и философии курс финансовой, экономической, технической грамотности, а при защите кандидатской диссертации обязательно ввести в кандминимум экзамены по негуманитарным дисциплинам.
А пока картина следующая: необразованные эксперты общаются с необразованными слушателями.
