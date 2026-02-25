|
Безнадежные поиски элиты
25 февраля 2026 | 11:03 , ТЕМА
Один уважаемый творческий человек, мультипликатор, достигший вершин в своем деле, постит в фейсбук-страничке всяческую дичь, достойную домохозяек (не подумайте плохого – я склоняю голову перед их кулинарными талантами). Давеча мультипликатор запостил древнюю запись с исполнением шлягера 90-х. Что-то душевно-балладное под гитару исполнял неведомый мне экс-кумир молодежи. Уровень – дворовой, таланта – ноль. Тем не менее автор поста завил, что 100% представителей его поколения знают этот шедевр наизусть и безусловно пели в подъезде.
Как у гения веселых мультяшек может возникнуть восторг от такой безвкусицы, откуда уверенность, что все сверстники должны восторгаться этой пошлостью?
Впрочем, главный вопрос не этот, а вот каков: почему нынешняя элита - люди, достигшие вершин в своем деле, пользующиеся уважением, вызывающие восторг, во всем остальном остаются на уровне рядового обывателя? Это что же получается: небожители – такие же как мы?! Ведь прославленные генералы, оперные дивы, звезды экрана, президенты, премьеры и лидеры мнений с подвешенными языками – вне границ профессиональной деятельности мало отличимы от простых смертных.. В отличие от булочника и слесаря они мастерски овладели своим ремеслом: крышевать наркодиллеров, играть чужие жизни, вести нацию нитуда, красть миллиарды и нести дичь в эфире. А домохозяйка умеет варить борщ, булочник – печь хлеб, сантехник – установить унитаз. Так чем же они отличаются от небожителей?
Да в общем-то ничем. Все мы – мастера одного дела, за исключением совсем уж криворуких. Хотя бить баклуши тоже нужно уметь. За окном – эра узкой специализации. Нужно слишком много знать, чтобы достичь успеха хоть в чем-то. На изучение остального времени не остается. Поэтому вокруг – очень крутые спецы в своем деле и полные профаны во всем остальном. И когда это не касается профдеятельности, они говорят и ведут себя как полные идиоты – так же как остальные.
В общем, об этом не стоило и говорить – все очевидно. Одно не перестает удивлять: почему люди замирают, внемлют, восторгаются, едва показывается один из этих баловней судьбы? Если человек умеет писать программный код и на этой стезе заработал миллиарды, это не гарантирует наличия прочих достоинств, а успешный банкир или политик (оба на премиальных авто с охраной) не знаю ничего, что умеет фермер или медсестра, едва сводящие концы с концами.
Так почему банкир в списке элиты, а фермер – нет? Не ясно. Очевидно одно: элиты у нас нет по определению. Все мы – дети рабочих и крестьян, глубоко травмированные Совком, перенявшие эти травмы от отцов и дедов. Лишь немногие – отпрыски советской партноменклатуры и красного директората, да и те преимущественно спились. Элиту нужно растить, холить и лелеять. Но тут необходимо правильное целеполагание, чтобы не получилась сегодняшняя – кланово-криминальная.
Вот, прочитал книжку Стефана Цвейга «Вчерашний мир». Прославившись массой биографий «великих», на закате жизни Цвейг написал автобиографию, вплетенную в историю Европы до 40-х годов 20 века. Стефан Цвейг – 100-процентная элита просвещённой Европы, живший в одном из ее культурных центров – Вене. Он общался и дружил с сотнями гениев: музыкантов, художников, композиторов, литераторов, политиков и даже с отцом психоанализа Фрейдом. Их портреты на удивление однотипны: зачастую не из бедных семей, что позволило получить классическое образование, интересоваться литературой, музыкой, имеющими один культурный код. И почему-то все они знают жизнь, людей и имеют нетривиальный взгляд на действительность, чувство времени и способность объяснить настоящее и предвидеть будущее.
Осмелюсь предположить, что именно такая элита нужна, а не технократы, все детство проигравшие в компьютерные игры и не банкиры, начинавшие бизнес-путь выбиванием долгов из кооператоров. Но где ж взять таких при деградировавшей культуре и образовании, любви избирателя к популистам, обещавшим все всем? Не беда, если сегодня начнем – лет через 50-100 все у нас получится.
|
25 февраля 2026
[09:31]
фототема (архивное фото)
