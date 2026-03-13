Любовь за деньги

13 марта 2026 | 08:31 , Олег Ельцов. ТЕМА

Не подумайте плохого: ни слова о проститутках, мы их дружно осуждаем и клеймим нехорошими словами!

Давеча узнал термин, повергший в восторг: романтический консьюмеризм. Не слышали? Это из сферы отношений, где чувства – главное. Или уже не главное – сложно сказать. Наблюдатели констатируют: мужчины и розовощекие юноши массово отказываются от общения с противоположным полом. Нет, Тиндер никто не отменял. А вот отношений со вздохами, признаниями и ухаживаниями, поцелуями на скамейке становится критически мало. Причина – сугубо финансовая. Дамы желают поцелуев не на скамейках, а в роскошных апартаментах, признаний в любви не на словах, а в форме дорогих подарков, свиданий не в парках, а в ресторанах. И если у воздыхателя нет денег на веник из ста роз, жалкое колечко с бриллиантиком и романтический вечер в ванне с шампанским – он лузер, недостойный единственной и неповторимой ее!

И вот потенциальный глава семейной ячейки берет в руки женский глянцевый журнал и калькулятор: все, что рекламируется в этом журнале, а еще в бутиках и хотя бы на каналах телепродаж отныне – непременный атрибут отношений мужчина-женщина. Платит, естественно, один.

И ведь до чего же свободно дышалось в нашем советском прошлом! Из женских журналов – только «Работница» и «Крестьянка». Предел мечтаний наших бабушек – финские сапоги и болоньевый плащ. Подарок или три тюльпана на 8 марта – все!

Сегодня жизнь свободнее и бездефицитнее. В напоминалке на мобиле: 8 марта, День святого Валентина, день нашего знакомства, день свадьбы, а еще Черная пятница, а еще сезонные скидки, а на курорт без нового купальника и шляпки – ни-за-что!

Железный занавес пал: весь мир перед ногами. Одесские пляжи – для нищебродов. В последнее время народ очень полюбил арабские пески. Там загар гуще, бутики жирнее.

А еще ведь надо отыскать недостатки в теле и лице, подправить природу легкими операциями, закачиванием силикона, и набивкой тату в самых неожиданных местах.

Вот если все это соискатель руки и сердца способен обеспечить, тогда он достоин женского внимания, тогда он имеет шанс носить гордое имя Котик или даже Зая.

В целом нам, конечно, ясно, что во всем виноваты проклятые капиталисты. Это они раздувают запредельный консьюмеризм, промывают мозги рекламой, подсовывают все новые поводы отправиться в торговые ряды, заглянуть в магазин ненужных вещей, приобрести надуманные услуги… И во всем виноваты женщины. Думаю, этот потребительский мир построен на эксплуатации женских инстинктов. У мужчин дух собственничества и потребления не так ярко выражен. Если бы мир был сугубо мужским, думаю, по улицам ходили бы нетрезвые щетинистые мужики в драных джинсах, повсеместно пили, дрались, гоняли на мотоциклах. Понятие массажный салон и торговый центр не существовало бы.

Как-то довелось погостить в общине индианистов в глуши алтайских гор. Кампания парней и девушек по окончании института поселилась в горах, обустроилась, поставила целый поселок, зажила коммуной. И все у них было хорошо: на жизнь хватало, купили аппаратуру, сколотили свой ансамбль, детей рожали-учили, гостей принимали. Но через несколько лет община начала разваливаться. Нет, они еще вместе играли и собирались за одним столом. Но две семьи уже поставили собственные срубы на отшибе. Как рассказал мне лидер общины вождь Белое Перо, во всем были виноваты женщины. Не желали они ничего делить, у них собственнические интересы оказались сильнее общинных.

Все продаваны об этом знают и искусно эксплуатируют. У мужчин, конечно, есть собственные «крючки». Меня еще лет 20 назад удивляло, что люди начали все чаще обращаться к веломастерам за пустяшными услугами. Раньше каждый сам клеил камеры, проводил ремонты, настраивал стального коня. Сегодня это забота целой армии механиков. А сонмы доставщиков еды – что это как не эксплуатация одной из человеческой слабости – лени? Откуда не возьмись появились гуру в любых сферах. Если раньше человек натягивал кеды, драную футболку и бежал в лес или на стадион, сегодня – не моги! Сформирована целая индустрия. Стоимость амуниции – астрономическая, а еще ведь нужно оплатить услуги тренера, который научит как правильно перекатывать стопу при беге. И не дай бог обуть на пробежку неправильные кроссовки! Для этого существует сеть специализированных магазинов с тренажерами и сертифицированными экспертами. Не беда, что у многих увлечение бегом заканчивается после третьей пробежки, а дорогущие велосипеды пылятся в дальнем углу. Главное – ты как все поучаствовал в этом празднике консьюмеризма.

Сегодня неприлично просто поинтересоваться у знающего человека, как сделать что-то, научиться, приобрести опыт бесплатно, обратиться за помощью. Для этого есть специальные люди. Они продадут тебе знания, которыми раньше делились бесплатно.

За последние 20 лет во дворах появилась масса прекрасных спортплощадок. Но они пустуют. Народ валит в спортзалы – заплатить денег, чтобы пропотеть в закрытом помещении в окружении таких же как ты. Среди посетителей – немало девиц достойного телосложения, которые с упорством олимпийцев строят свое тело. В элитных спортзалах их число зашкаливает. Они в поиске. Нет, не юного рыцаря себе под стать. Это место отлова моложавых папиков. Как вы догадались, девиц интересует не их жизненный опыт, не знания поэзии и музыки, а кошелек. У папиков, как и у юных лузеров, тоже есть калькулятор. И он говорит: расходы на крутобедрую-губастую нимфу их не разорят. Бинго!

Но джекпотом у девиц считается обладание двумя папиками. Дальше прокручивается замысловатая схема. Обоих следует развести на покупку шубки – в одном магазине, одной модели. А потом одну из них сдать в магазин и получить возврат денег.

Не всем так везет, конечно. Но «успешные» любовные истории настраивают и прочих представительниц прекрасного пола на подобный лад. И вот уже романтический консьюмеризм захватывает все слои молодежи, формирует новую нормальность.

А может все правильно, может это месть прекрасной половины нам – за сотни и тысячи лет эксплуатации: дети, кухня, уборка и много еще чего, а за это – букетик на 8 марта?.. Вот я, например, не умею и не люблю готовить. Всю жизнь этим занята дражайшая супруга, после упорного трудового дня. Задумался, а как называется моя болезнь: кулинарный консьюмеризм?