Онолитега от Романа Шрайка
22 мая 2026 | 07:07 , Олег Ельцов. ТЕМА
В своем ТГК Шрайк опубликовал график производства солярки и бензина на территории РФ. Исходя из этих данных получается, что никакого падения производства после массированных ударов ЗСУ по роснефтепереработке нет.
Каков же источник этих данных? Шрайк, долгие годы присутствуя в медиапространстве, должен бы знать, что источник дорогого стоит. Но почему-то словно студент-первокурсник журфака забывает указать авторство картинки. Его читателей это тоже не волнует: все бурно обсуждают в комментах картинку, не стоящую ломаного гроша. Кстати, право комментировать получают избранные, а «сильно умные» банятся. Поэтому никто не указывает на факап Шрайка, некому объяснить, что производство топлива на росмощностях – это ненадежный показатель.
Во-первых, в Раше, равно как и в Украине, во время войны эти данные закрыты и не публикуются. Если у нас все в общем ясно: переработка фактически уничтожена, то в россии не только большой запас по мощности (так называемый «русский запас», который со времен СССР присутствует во всем – в энергомощностях, в переработке и пр), но и «белорусский запас». Как известно, до войны в Украину поступали значительные объемы топлива с белорусских НПЗ, после февраля 2022-го эти объемы замещены поставками из Европы. Почему никто не учитывает, что выбитые мощности нефтепереработки в европейской части россии вполне логично могут быть замещены белорусскими поставками?
Представляется, что кощеево яйцо находится в другом месте – в логистике. РЖД переживает очень сложные времена, а с «отключением» европейской нефтепереработки, запад россии должны питать НПЗ из-за Урала. Но это грандиозное транспортное плечо, перегрузка железной дороги, увеличение себестоимости топлива на АЗС.
Но Шрайк и его читатели об этом не догадываются. Да оно им и не надо. Достаточно опубликовать нонэйм график и ты в шоколаде – 93000 подписчиков в восторге!
по теме
Вакуумная упаковка продуктов в домашних условиях: удобный способ сохранить свежесть
22. 05. 2026 | 19:53
Отвечать за базар
16. 05. 2026 | 10:34 , Олег Ельцов. ТЕМА
Вот что удивляет и бесит многие годы: люди не ценят собственного слова. Что-то сказали, пообещали, о чем-то договорились – и забыли, если оно им вдруг стало не нужно. С появлением электронной почты не устаю поражаться: почему люди не отвечают на письма? Нет, не срочно бросить все дела и написать тебе пару слов. Просто мне кажется любой вменяемый человек поддерживает порядок в своем ящике: спам удаляет, рекламу блокирует, на персональные письма как минимум должен ответить: «Привет! Спасибо! Не могу\не хочу\занят\болен\умер». Но нет. И ведь через какое-то время этот же человек как ни в чем не бывало обратится к тебе – это как, и что мне делать?
Анти-антисемітизм по-українськи
04. 05. 2026 | 10:20 , ТЕМА
Ухвалення поправок до Закону 5109 «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні», які днями підписав Президент, були сприйняті неоднозначно. Лунаюсь здивовані репліки: чому саме проти антисемітизму, а як щодо інших нацменшин, татари чи угорці захищені менше за євреїв?.. Вчора у ФБ натрапив на довжелезний пост, де автор намагався довести, що Україну грабує саме єврейська ОЗГ (це дослівно).
Украина во власти номенклатуры в погонах
16. 04. 2026 | 00:29
Лучшая книжка, описавшая суть Совка – «Технология власти» Абдурахмана Авторханова. За первые четыре года советской власти стало очевидно: идея рабоче-крестьянского государства – это дичь. И тогда власть захватила номенклатура. А всю ту большевистскую гвардию, мечтавшую про кисельные берега коммунизма пересажали и перестреляли. Так страна для «простых людей» превратилась в лагерь. В Украине случилась похожая история.
Дичаем
10. 04. 2026 | 08:37
Рядом с домом – две гимназии. Бегаю периодически на стадионе то одной, то другой. Кроме редких мамаш с колясками – никого! Пару раз наблюдал тренировки футбольной секции. Но это – не урок физры, это секция. Ни одной школьницы там не было. На спортснарядах встречаются одинокие пенсионеры и молодняк из соседних домов. Где школьники? Уроки физкультуры отменили?! Подозреваю, что занятия проводят в спортзалах: там теплее, да и учителю удобнее… Никогда не замечал признаков спортивных соревнований, олимпиад, вообще не слышал детских голосов. Пусто!
