Онолитега от Романа Шрайка

22 мая 2026 | 07:07 , Олег Ельцов. ТЕМА

В своем ТГК Шрайк опубликовал график производства солярки и бензина на территории РФ. Исходя из этих данных получается, что никакого падения производства после массированных ударов ЗСУ по роснефтепереработке нет.

Каков же источник этих данных? Шрайк, долгие годы присутствуя в медиапространстве, должен бы знать, что источник дорогого стоит. Но почему-то словно студент-первокурсник журфака забывает указать авторство картинки. Его читателей это тоже не волнует: все бурно обсуждают в комментах картинку, не стоящую ломаного гроша. Кстати, право комментировать получают избранные, а «сильно умные» банятся. Поэтому никто не указывает на факап Шрайка, некому объяснить, что производство топлива на росмощностях – это ненадежный показатель.

Во-первых, в Раше, равно как и в Украине, во время войны эти данные закрыты и не публикуются. Если у нас все в общем ясно: переработка фактически уничтожена, то в россии не только большой запас по мощности (так называемый «русский запас», который со времен СССР присутствует во всем – в энергомощностях, в переработке и пр), но и «белорусский запас». Как известно, до войны в Украину поступали значительные объемы топлива с белорусских НПЗ, после февраля 2022-го эти объемы замещены поставками из Европы. Почему никто не учитывает, что выбитые мощности нефтепереработки в европейской части россии вполне логично могут быть замещены белорусскими поставками?

Представляется, что кощеево яйцо находится в другом месте – в логистике. РЖД переживает очень сложные времена, а с «отключением» европейской нефтепереработки, запад россии должны питать НПЗ из-за Урала. Но это грандиозное транспортное плечо, перегрузка железной дороги, увеличение себестоимости топлива на АЗС.

Но Шрайк и его читатели об этом не догадываются. Да оно им и не надо. Достаточно опубликовать нонэйм график и ты в шоколаде – 93000 подписчиков в восторге!