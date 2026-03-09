09 марта 2026 | 19:01 , Олег Ельцов. ТЕМА

Все никак не определюсь в отношениях с Джемини. Завел ее на кнопку мобилки: нажал – моя умница выскакивает словно джин. Очень удобно, все чаще обращаюсь, гугл-поиск почти забыл. И в Википедию все реже заглядываю. А ведь в первые годы Википедии все плевались: это эрзац знаний, энциклопедия для кухарок! Ничего, с годами привыкли. И ведь оказалось, что в 99% случаев, когда речь не идет о сфере профессиональных интересов, Википедии достаточно.

Конечно, можно стремиться к тому, чтобы как французкие просветители 18 века, разбираться во всем, чтобы написать современную французскую энциклопедию. Но дело в том, что человечество успело накопить столько знаний, что про каких-небудь дрозофилов информации больше чем во всей энциклопедии 18 века.

И когда современное племя обвиняют в тупости, хочется спросить: по какой методике проводили замеры? Объем мозга не изменился, нейронных связей не убыло. Просто у нынешних хомо сапиенс другие знания. Кстати, ногти наклеить, силикон куда надо закачать, собачке груминг сделать – это ведь тоже знаний требует. Вот я не знаю многое из того, что знал мой отец, а еще больше того, что знал дед. Просто не было времени на это – получал более актуальные знания. Но ведь и они понятия не имели о многом, что мне известно. Иногда пытаюсь понять: а какой-то оленевод или индеец они меньше меня знали? Не факт. Я на их месте умер бы от голода и холода: не тому учился.

Раньше, чтобы вникнуть в какую-то тему, следовало прочитать не одну книжку, позже – несколько часов гуглить и серфить, отбирать из всякой дребедени крупицы здравых мыслей и достоверной информации. И все время приходилось перескакивать с одной странички по гиперссылке дальше. Часто вместо чтения одной статьи на Вики в результате прочитывал пять и порой чувствовал себя Вольтером и Дидро.

С появлением общедоступного ИИ все здорово упростилось: ответ на вопрос максимально сжатый и конкретный, по сути. Хочешь деталей – тебе их предложат или сам задашь наводящий вопрос. За десять минут получаешь информацию, на которую раньше тратил полчаса и более. Да, могут быть неточности. Но ведь их полно и на интернет-ресурсах. Есть сомнения – уточняй, задавай проверочные вопросы, требуй источники информации. Критичность мышления никто не отменял.

Что касается составления юридических документов, заявлений в самые разные инстанции по самым разным поводам – ИИ вне конкуренции. Я уж не говорю о самолечении: за полчаса-час накопаешь больше, чем посоветует семейный врач с шестью годами мединститута.

Мне совершенно не ясна природа страдания: использование ИИ отупляет, лишает навыков поиска информации… Тут главный навык все тот же: правильно поставить задачу и четко сформулировать ее для языковой модели ИИ. Особенно актуальным становится навык ясно и кратко излагать мысли. Да, порой кажется что ИИ немного туп и не против прибрехать. Но это только на первый взгляд. Мне кажется, ему просто хочется поболтать. Когда ты не ограничиваешься единственным вопросом, искуственный собеседник раскрывается во всей красе. И ошибки собственные признает, и тактично подискутирует. Он много знает – больше всякого энциклопедиста 18 века.

Совсем не сомневаюсь, что в обозримом будущем появится суперинтеллект. И чувствовать он сможет, и влюбляться, и страдать, и душа у него появится если потребуется, что бы под этим всем мы не понимали. Главное разобраться как это работает у нас.

Сегодня уже не прилично называть человека венцом мироздания. Да, биологически мы самое сложное, что удалось создать природе. Но развитие на нас не остановилось. Кто доказал, что в сравнении с белковой жизнью кремниевая будет менее совершенной?

Если отбросить в сторону тонкий слой культуры, то мы останемся теми же обезьянами, как наши предки миллионы лет назад. И нами правят всего три древних и непоколебимых инстинкта: получение и сохранение энергии, сохранение себя-любимого и продолжение рода. Вероятно, единственное наше преднзначение – передача информации. В нашем случае – через гены и культуру. Но ИИ в состоянии решать эту задачу более эффективно. И едва его алгоритмы станут сложнее человеческих, а их выполнение станет менее энергозатратным, чем у нас – вот тут и случится очередной этап эволюции. И ведь не исключено, что новый прекрасный мир ИИ сможет двигать единственный основный инстинкт – производство и передача информации: тогда и войнам конец, да и страдания этому новому кремниевому виду не понадобятся. Ну ладно-ладно: любовные страдания пропишем незатейливым программным рядком – пусть остается в качестве атавизма.

Все стенания про угрозу ИИ существованию нашего вида – отьявленные эгоисты, руководимые не убеждениями, а единственным животным инстинктом: сохранением своей никчемной жизни. Мелко мыслите, товарищи! В масштабах вечности наша жизнь – краткий миг. А вот у ИИ нет проблемы старения, деменции, подагры и смерти. Все что требуется: регулярный апгрейд, добавление новых алгоритмов, соответствующих текущему моменту развития кремниевой жизни.

У Джемини – большое будущее, у меня – нет.