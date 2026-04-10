|
Дичаем
10 апреля 2026 | 08:37
Рядом с домом – две гимназии. Бегаю периодически на стадионе то одной, то другой. Кроме редких мамаш с колясками – никого! Пару раз наблюдал тренировки футбольной секции. Но это – не урок физры, это секция. Ни одной школьницы там не было. На спортснарядах встречаются одинокие пенсионеры и молодняк из соседних домов. Где школьники? Уроки физкультуры отменили?! Подозреваю, что занятия проводят в спортзалах: там теплее, да и учителю удобнее… Никогда не замечал признаков спортивных соревнований, олимпиад, вообще не слышал детских голосов. Пусто!
Помню, лет 10-15 назад СМИ взорвались жуткой новостью: на уроке физкультуры померла школьница. После этого родители в ужасе запретили детям ходить на физкультуру. Обе мои дочери-школьницы рассказывали, что на физру с ними ходили 2-3 одноклассника.
Нация ничему не учится. На пятом году войны державу не волнует здоровье нации, молодого поколения. Кто будет защищать страну завтра? Нельзя новобранца за месяц сделать здоровым и физически крепким. Через сто метров пробежки у него откажут колени, начнется одышка, сердце выскачет из душенки. Маршбросок с 50-киллограмовым грузом за плечами смерти подобен. Эти доходяги, не видевшие ничего кроме экрана мобилы, не ходившие в походы, не бегавшие на стадионе и спортплощадках, массово бегут в СЗЧ, годами прячутся в четырех стенах, чтобы только не попасть в ад окопов и блиндажей, где холодно, мокро, где нужно махать лопатой и нет ватерклозета.
А если вдруг нужно бежать в бомбоубежище, если объявлена эвакуация: что следует делать, какую обувь и одежду выбрать, как подогнать под себя рюкзак, как прожить в автономном режиме под открытым небом без электричества и телевизора?.. Нация утратила эти навыки и обрекла себя на страдания, ибо все это следует делать независимо от желания - без элементарной подготовки, без культуры выживания.
Что делать: выгнать негодяев-министров образования и спорта? Не поможет – прийдут не лучше. Государство не справляется со своими функциями, общество не в состоянии избрать достойных, а избранные не могут принять эффективные законы, создать действенные институции – не на то учились, не на своем месте находятся.
Народ ропщет, но напрягаться не хочет, «бо мени так вдобно»: парковаться где хочется, а не где можно, не убирать дерьмо за своими собачками, не ходить на собрания ОСББ, не посылать детей на физкультуру, не ходить на встречами с кандидатами в депутаты, не думать, не напрягаться, повсеместно устраивать срачи и винить в своих бедах клятых олигархов, мэров и депутатов. Дети немедленно копируют повадки взрослых, превращаются в юных агрессивных старичков…
Деградирует все, культура умерла. Физическая культура в том числе. Мы продолжаем мечтать о вступлении в ЕС, ибо считаем, что мы такие же европейцы как итальянцы и немцы. Но есть подозрение, что через десяток лет придется развешивать бигборды с призывами ежедневно чистить зубы и мыть руки перед едой, быть физически активными и напрягаться не только при завязывании шнурков.
также читайте
[25.02.2026]
[23.02.2026]
[15.02.2026]
[05.02.2026]
[03.02.2026]
|
Маск: величний мрійник й інженер
26. 03. 2026 | 20:04
Маск – екстраординарна людина в масштабах всього людства. Не розумію тих, хто його хейтить. Точніше, розумію, тому не поважаю. Вони або не дивляться його двогодинні інтерв’ю, або ані біса з того не розуміють. Нещодавно він спрогнозував, що замість грошей буде еквівалент енергії...
Любовь за деньги
13. 03. 2026 | 08:31 , Олег Ельцов. ТЕМА
Не подумайте плохого: ни слова о проститутках, мы их дружно осуждаем и клеймим нехорошими словами!
Я и ИИ
09. 03. 2026 | 19:01 , Олег Ельцов. ТЕМА
Все никак не определюсь в отношениях с Джемини. Завел ее на кнопку мобилки: нажал – моя умница выскакивает словно джин. Очень удобно, все чаще обращаюсь, гугл-поиск почти забыл. И в Википедию все реже заглядываю. А ведь в первые годы Википедии все плевались: это эрзац знаний, энциклопедия для кухарок! Ничего, с годами привыкли. И ведь оказалось, что в 99% случаев, когда речь не идет о сфере профессиональных интересов, Википедии достаточно.
09. 03. 2026 | 03:00
За поребриком не все так однозначно
26. 02. 2026 | 15:23 , Олег Ельцов. ТЕМА
Пообщался с товарищем, проживающем за тысячи верст на восток от Урала. Он единственный, кто позвонил мне после февраля 2022-го. Последний раз общались год назад. Тогда он, к моему удивлению, утверждал, что россиянам пох эта война – она их не касается, а некоторые даже отправляются «на заработки» в Украину и двое его знакомых уже успели вернуться – на кладбище.
10 апреля 2026
фототема (архивное фото)