10 апреля 2026 | 08:37

Рядом с домом – две гимназии. Бегаю периодически на стадионе то одной, то другой. Кроме редких мамаш с колясками – никого! Пару раз наблюдал тренировки футбольной секции. Но это – не урок физры, это секция. Ни одной школьницы там не было. На спортснарядах встречаются одинокие пенсионеры и молодняк из соседних домов. Где школьники? Уроки физкультуры отменили?! Подозреваю, что занятия проводят в спортзалах: там теплее, да и учителю удобнее… Никогда не замечал признаков спортивных соревнований, олимпиад, вообще не слышал детских голосов. Пусто!

Помню, лет 10-15 назад СМИ взорвались жуткой новостью: на уроке физкультуры померла школьница. После этого родители в ужасе запретили детям ходить на физкультуру. Обе мои дочери-школьницы рассказывали, что на физру с ними ходили 2-3 одноклассника.

Нация ничему не учится. На пятом году войны державу не волнует здоровье нации, молодого поколения. Кто будет защищать страну завтра? Нельзя новобранца за месяц сделать здоровым и физически крепким. Через сто метров пробежки у него откажут колени, начнется одышка, сердце выскачет из душенки. Маршбросок с 50-киллограмовым грузом за плечами смерти подобен. Эти доходяги, не видевшие ничего кроме экрана мобилы, не ходившие в походы, не бегавшие на стадионе и спортплощадках, массово бегут в СЗЧ, годами прячутся в четырех стенах, чтобы только не попасть в ад окопов и блиндажей, где холодно, мокро, где нужно махать лопатой и нет ватерклозета.

А если вдруг нужно бежать в бомбоубежище, если объявлена эвакуация: что следует делать, какую обувь и одежду выбрать, как подогнать под себя рюкзак, как прожить в автономном режиме под открытым небом без электричества и телевизора?.. Нация утратила эти навыки и обрекла себя на страдания, ибо все это следует делать независимо от желания - без элементарной подготовки, без культуры выживания.

Что делать: выгнать негодяев-министров образования и спорта? Не поможет – прийдут не лучше. Государство не справляется со своими функциями, общество не в состоянии избрать достойных, а избранные не могут принять эффективные законы, создать действенные институции – не на то учились, не на своем месте находятся.

Народ ропщет, но напрягаться не хочет, «бо мени так вдобно»: парковаться где хочется, а не где можно, не убирать дерьмо за своими собачками, не ходить на собрания ОСББ, не посылать детей на физкультуру, не ходить на встречами с кандидатами в депутаты, не думать, не напрягаться, повсеместно устраивать срачи и винить в своих бедах клятых олигархов, мэров и депутатов. Дети немедленно копируют повадки взрослых, превращаются в юных агрессивных старичков…

Деградирует все, культура умерла. Физическая культура в том числе. Мы продолжаем мечтать о вступлении в ЕС, ибо считаем, что мы такие же европейцы как итальянцы и немцы. Но есть подозрение, что через десяток лет придется развешивать бигборды с призывами ежедневно чистить зубы и мыть руки перед едой, быть физически активными и напрягаться не только при завязывании шнурков.