Анти-антисемітизм по-українськи

Антисемітизм, рівно як фашизм, більшовизм, расизм, переслідування за зростом, віком та кольором очей є в кожній нації. Це як герпес, який з’являється час від часу за певних обставин. Згадаймо італійський фашизм чи німецький його різновид. Здавалося б: мудрі, цивілізовані нації з високою культурою раптом перетворилися на зграю хижих тварин, які підтримували найжахливіші злочини своїх вожаків. Отже, загроза загострення однієї з цих інфекцій залишається актуальною для кожного народу. Й як профілактичний захід проти них застосовуються специфічні законодавчі принципи.

Й ці принципи, зокрема, є у вимогах щодо підготовки до вступу України в ЄС, а саме в «Кластері 1: Основи». Ні, боротьба з антисемітизмом не артикульована, але вона обумовлена дещо особливим ставленням цивілізованого світу саме щодо захисту євреїв. Й Україна за прикладом багатьох демократичних країн імплементувала визначення антисемітизму IHRA. Комусь це може не подобатись. ОК, але тоді слід бути послідовним й відмовитися від мрій долучення до європейської спільноти. Бо правила життя у ній визначає не Київ, а Брюсель.

Європа має давню історію як переслідування євреїв, так і боротьби з антисемітизмом. У 1348-1351 роках Західну Європу охопила епідемія бубонної чуми, яка забрала мільйони життів. Представники єврейських спільнот у процентному співвідношенні вмирали менше за інших націй. Й тоді з’явилась байка про те, що євреї у змові із дияволом отруюють колодязі, аби у такий спосіб знищити християн. Це спричинило масову втечу євреїв до Центральної та Східної Європи. А польський король надав ним преференції, бо вважав, що польській нації потрібні нові освічені громадяни.

Авжеж вам цікаво чому євреїв під час чуми вмирало менше? Просто вони були освічені, тому уважно читали Тору й старанніше за християн дотримувались викладених в ній гігієнічних норм.

Нажаль, українці не такі освічені, а влада навіть не намагалася пояснити мотиви специфічного ставлення до захисту прав євреїв. Й у такий спосіб заклала у суспільстві міну уповільненої дії. Сама реакція народу на інформацію про ухвалення поправки до Закону 5109 засвідчила, що герпес антисемітизму в українському суспільстві схильний проявитися у всій красі. Таке часто трапляється у часи жорстоких випробувань. Тоді народи починають шукати винуватців своїх негараздів «на стороні». У середньовіччі євреїв звинуватили в отруєнні європейських колодязів, у 21-му звинувачують у пограбунку України. Й якщо раптом влада вирішить застосувати доволі суворі норми Закону 5109 до якогось язикатого борцуна зі світовим єврейством, це може вилитися у дуже бурхливу реакцію суспільства, яке, потерпаючи від війни та злиднів, радо спускатиме пар на «інородцях»: іммігрантах, яких держава збирається масово завозити в Україну, або євреях, які звісно ж в усьому винні…