Украина во власти номенклатуры в погонах

16 апреля 2026 | 00:29

Лучшая книжка, описавшая суть Совка – «Технология власти» Абдурахмана Авторханова. За первые четыре года советской власти стало очевидно: идея рабоче-крестьянского государства – это дичь. И тогда власть захватила номенклатура. А всю ту большевистскую гвардию, мечтавшую про кисельные берега коммунизма пересажали и перестреляли. Так страна для «простых людей» превратилась в лагерь. В Украине случилась похожая история.

Никакого отношения к украинскому народу нынешняя власть не имеет. Это абсолютно антинародное государство, власть в котором захватила номенклатура. В ее числе – номенклатура в погонах. Судьи, прокуроры, менты, СБУшники, налоговики – хозяева жизни. Космические пенсии судей, астрономические выплаты прокурорским при выходе на пенсию, жуткие надбавки к окладу, выслуга лет 2\1 всяческим спецназначенцам – все это они организовали себе за короткий срок украинской независимости. Они абсолютно оборзели в своей безнаказанности, единственное что им грозит – это межведомственные войны на почве конфликта интересов. Они настолько развращены, что даже не стесняются своей аморальности.

Самое «объективное» издание страны «Украинская правда» публикует пиар-интервью с директором БЭП, который объясняет почему его контора не добилась ожидаемых результатов вопреки «реформированию» и немалым деньгам, которые тратит на нее воюющая страна. Оказывается, одной из основных причин являются низкие зарплаты по сравнению с остальными силовыми структурами. Оклад – унизительные 40 тысяч, а с надбавками – 59 тысяч. Никто не хочет работать за такие копейки, не идет народ в новую службу. Обидно директору: в НАБУ зарплаты в два с лишним раза больше. Надо и его подчиненным такие и штат побольше. Вот тогда дело заладится…

Значит они все такие профессиональные и высокоэффективные, что желают зарплаты как у академиков. Ребята, да вы не охренели?! Мы живем в самой нищей стране Европы, наш бюджет на 2\3 состоит из подачек европейцев, мы воюем пятый год, а вы за полторы тысячи долларов работать не желаете? И чем же вы такие ценные, когда крепкий специалист со знаниями и опытом на гражданке сегодня будет рад зарплате в 20 тысяч.

В стране десятки всяческих структур, где принято носить форму с погонами. Они не таясь устраивают межведомственные войны, их радостно обслуживает придворная пресса при почти полном отсутствии результатов работы… А всемы содержим на свои налоги этих оборзевших клоунов.

Этот разврат следует заканчивать. В противном случае после окончания войны и открытия границ сюда не то что не вернутся те, кто спасается за рубежом – отсюда выедут те, кто остался. И будут в Украине жить одни менты, налоговики и БЭПовцы, потому что в нормальных странах им таких зарплат не видать, да и платить им не за что.