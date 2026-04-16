Украина во власти номенклатуры в погонах
16 апреля 2026 | 00:29
Лучшая книжка, описавшая суть Совка – «Технология власти» Абдурахмана Авторханова. За первые четыре года советской власти стало очевидно: идея рабоче-крестьянского государства – это дичь. И тогда власть захватила номенклатура. А всю ту большевистскую гвардию, мечтавшую про кисельные берега коммунизма пересажали и перестреляли. Так страна для «простых людей» превратилась в лагерь. В Украине случилась похожая история.
Никакого отношения к украинскому народу нынешняя власть не имеет. Это абсолютно антинародное государство, власть в котором захватила номенклатура. В ее числе – номенклатура в погонах. Судьи, прокуроры, менты, СБУшники, налоговики – хозяева жизни. Космические пенсии судей, астрономические выплаты прокурорским при выходе на пенсию, жуткие надбавки к окладу, выслуга лет 2\1 всяческим спецназначенцам – все это они организовали себе за короткий срок украинской независимости. Они абсолютно оборзели в своей безнаказанности, единственное что им грозит – это межведомственные войны на почве конфликта интересов. Они настолько развращены, что даже не стесняются своей аморальности.
Самое «объективное» издание страны «Украинская правда» публикует пиар-интервью с директором БЭП, который объясняет почему его контора не добилась ожидаемых результатов вопреки «реформированию» и немалым деньгам, которые тратит на нее воюющая страна. Оказывается, одной из основных причин являются низкие зарплаты по сравнению с остальными силовыми структурами. Оклад – унизительные 40 тысяч, а с надбавками – 59 тысяч. Никто не хочет работать за такие копейки, не идет народ в новую службу. Обидно директору: в НАБУ зарплаты в два с лишним раза больше. Надо и его подчиненным такие и штат побольше. Вот тогда дело заладится…
Значит они все такие профессиональные и высокоэффективные, что желают зарплаты как у академиков. Ребята, да вы не охренели?! Мы живем в самой нищей стране Европы, наш бюджет на 2\3 состоит из подачек европейцев, мы воюем пятый год, а вы за полторы тысячи долларов работать не желаете? И чем же вы такие ценные, когда крепкий специалист со знаниями и опытом на гражданке сегодня будет рад зарплате в 20 тысяч.
В стране десятки всяческих структур, где принято носить форму с погонами. Они не таясь устраивают межведомственные войны, их радостно обслуживает придворная пресса при почти полном отсутствии результатов работы… А всемы содержим на свои налоги этих оборзевших клоунов.
Этот разврат следует заканчивать. В противном случае после окончания войны и открытия границ сюда не то что не вернутся те, кто спасается за рубежом – отсюда выедут те, кто остался. И будут в Украине жить одни менты, налоговики и БЭПовцы, потому что в нормальных странах им таких зарплат не видать, да и платить им не за что.
Дичаем
10. 04. 2026 | 08:37
Рядом с домом – две гимназии. Бегаю периодически на стадионе то одной, то другой. Кроме редких мамаш с колясками – никого! Пару раз наблюдал тренировки футбольной секции. Но это – не урок физры, это секция. Ни одной школьницы там не было. На спортснарядах встречаются одинокие пенсионеры и молодняк из соседних домов. Где школьники? Уроки физкультуры отменили?! Подозреваю, что занятия проводят в спортзалах: там теплее, да и учителю удобнее… Никогда не замечал признаков спортивных соревнований, олимпиад, вообще не слышал детских голосов. Пусто!
Маск: величний мрійник й інженер
26. 03. 2026 | 20:04
Маск – екстраординарна людина в масштабах всього людства. Не розумію тих, хто його хейтить. Точніше, розумію, тому не поважаю. Вони або не дивляться його двогодинні інтерв’ю, або ані біса з того не розуміють. Нещодавно він спрогнозував, що замість грошей буде еквівалент енергії...
Любовь за деньги
13. 03. 2026 | 08:31 , Олег Ельцов. ТЕМА
Не подумайте плохого: ни слова о проститутках, мы их дружно осуждаем и клеймим нехорошими словами!
Я и ИИ
09. 03. 2026 | 19:01 , Олег Ельцов. ТЕМА
Все никак не определюсь в отношениях с Джемини. Завел ее на кнопку мобилки: нажал – моя умница выскакивает словно джин. Очень удобно, все чаще обращаюсь, гугл-поиск почти забыл. И в Википедию все реже заглядываю. А ведь в первые годы Википедии все плевались: это эрзац знаний, энциклопедия для кухарок! Ничего, с годами привыкли. И ведь оказалось, что в 99% случаев, когда речь не идет о сфере профессиональных интересов, Википедии достаточно.
dik.com.ua — онлайн-магазин сейфов: безопасность на уровне профессионалов
