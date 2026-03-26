Маск: величний мрійник й інженер

26 марта 2026 | 20:04

Маск – екстраординарна людина в масштабах всього людства. Не розумію тих, хто його хейтить. Точніше, розумію, тому не поважаю. Вони або не дивляться його двогодинні інтерв’ю, або ані біса з того не розуміють. Нещодавно він спрогнозував, що замість грошей буде еквівалент енергії...

Земляне конче потребують гігантських за нинішніми мірками обсягів енергії. Традиційні енергокомпанії з виробництва устаткування на кшталт турбін дуже неповороткі, бо звикли працювати за шаблонами сторічного досвіду. Зараз все змінилося. Він підштовхує до нарощування виробництва знаних виробників процесорів й планує запустити власне виробництво. Бо за рік станеться критичний дефіцит енергії, а за пару років станеться шалена нестача процесорів.

Сто мільйонів процесорів на потреби проектів Маска: як вам таке? Він мріє досягти такого рівня їхнього виробництва до 2030 року. Але ж вони потребують жахливої кількості енергії. Якщо ми «вловимо» бодай одну мільйонну частку енергії Сонця – це буде черговий крок людства у розвитку й освоєнні космосу. Де взяти цю енергію? З космосу, від сонячного світла. До 2030-го – запуск по одній ракеті на годину! Це буде космічний конвейєр. Треба винести сонячні панелі в космос. Це реально. В космосі їхня ефективність набагато вища, вони не потребують захисного скла й металевих рамок, отже в рази легші. Й далі: на Луні до біса кремнію. Якщо добувати його там й з нього робити панелі, то собівартість космічної енергії впаде на порядки!

Грандіозні космічні поля зі збирання сонячної енергії в космосі й дата-центри, які ту енергію споживатимуть, потребують обслуговування. Людський персонал – це дорого, отже неефективно. Тому Маск найближчим часом розпочне масове виробництво гуманоїдів й що дуже важливо – їхнє навчання. Все – за схемою Тесли. Але є відмінність: для навчання ШІ Тесли використовувалася безкоштовна багатюща база знань автомобілів, які нині їздять дорогами всього світу. З роботами так не вийде, тому у найближчих планах – будівництво міста-тренувального майданчика, де масковські роботи набуватимуться життєвого досвіду з вирішення найрізноманітніших задач.

Найскладніше в гуманоїді – рука. Досі жоден виробник не спромігся зробити її такою ж універсальною й складною, як у людини. Маск стверджує, що його команда близька до того.

Маск з великою повагою й острахом ставиться до КНР. Найближчим часом Китай вироблятиме втричі більше енергії за США. А це – прямий еквівалент промислового потенціалу. Втім, Захід поки що краще виробляє одне: інформацію. Й це за Маском – головне. Єдиний шанс наздогнати й перегнати китайців – виробляти більше енергії. Його мегапроекти – це шанс на порятунок західного світу, а можливо й всього людства. У противному разі людство перетвориться на суцільний табір, нехай він називатиметься соціалістичним. Плавали – знаємо…

Кожна його фраза – це путівник по нашому завтра, у якому житиме більшість з нині живих. Що там із ШІ, який ось-ось захопить владу над людиною? Маск сподівається, що алгоритми його Грока не дозволять чинити шкоду людині. Й наводить приклад з нашого життя: ми ж не винищили всіх мавп, хоча можемо. Ми створили для них резервації, вони там живуть й їдять банани. Чи зможе людина й надалі тотально керувати ШІ? Це навряд. За підрахунками Маска, невдовзі кількість розумної матерії у всесвіті зросте у сотні й тисячі разів. Розумові здібності всього людства становитимуть найбільше 1% від цього обсягу. Чи справедливо й чи реально щоб 1% контролював 99%? Доля людини, схоже, передбачувана. Й станеться це якщо не за життя нинішнього покоління, то у найближчу епоху. Просто прийміть це й будуйте на тому плани на життя своїх дітей й онуків.

Попереду – суцільне багатство й безробіття. Маск, як завжди, надто оптимістично прогнозує, що за кілька років кожен землянин отримуватиме медичні послуги президентського рівня. Але ж найзлиденніший землянин сьогодні багатший за Людовика-14. Це факт. Тому Маск не бреше.

На жаль, ведучі не спиталися у Маска про головне. Тому доповню бесіду від себе. Креативний клас – це одиниці. Решта – споживачі. Тому назагал майбутнє людства: віртуальна реальність на дивані, масажні салони, вечірки, стимулятори й дуже багато спортивних розваг як альтернатива агресії й війнам. Я особисто, сподіваюся, що до цього ситного майбутнього не доживу. Якесь воно… таке собі, як на мене. Але спостерігати за його наближенням надзвичайно цікаво.

З його останнього інтерв'ю ви дізнаєтеся, чому ракети Маска зі сталі, а не з композиту; чому не потрібний досвід у ракетобудуванні, аби створити найскладніший виріб людства – ракету Маска; які його вимоги при наймі на роботу; чи є межа кількості компаній, якими він може керувати… Та там до біса всього – одкровення для допитливих.

