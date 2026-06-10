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КНР проиграла КНДР
10 июня 2026 | 14:29 , ТГК Головнин из Токио
Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, как считают в Токио, по очкам выиграл у председателя КНР Си Цзиньпина, который 8-9 июня посетил Пхеньян с официальным визитом. Китайский лидер не был в КНДР уже семь лет – и такая пауза становилась все более заметной особенно на фоне активного развития отношений Северной Кореи и России. Был и весомый повод для визита – 65-летие двустороннего Договора о дружбе и взаимной помощи, фактического военного союза. Китайский лидер не мог не приехать на торжества в связи с таким юбилеем – тем более, что Пекин явно решил придать теплоты своим несколько охладившимся отношениям с КНДР. Главный успех для Ким Чен Ына, как единодушно считают наблюдатели в Токио, - это сложившееся у всех впечатление, что Китай молчаливо смирился с ядерным статусом Северной Кореи в ходе нынешнего визита председателя Си Цзиньпина. Со времени первого атомного испытания на севере Кореи с 2006 году Пекин неуклонно пытался помешать ядерному вооружению Пхеньяна – по самым разным причинам. Ему не нравятся такие взрывы в непосредственной близости от китайской территории с угрозой радиоактивного заражения. Пекин опасается и «реакции домино», когда ядерное вооружение КНДР в конечном итоге подтолкнет к такому же шагу Южную Корею и Японию. Наконец, США в прежние годы не раз намекали на возможность удара по Северной Корее, чтобы разом положить конец ее военным амбициям. Пекин, конечно, меньше всего хотел бы подобного военного конфликта прямо у своих границ – да еще и с потенциальным применением оружия массового поражения. Сам председатель Си в 2018 – 2019 годах пять раз встречался с Ким Чен Ыном – и каждый раз поднимал вопрос об отказе Пхеньяна от ядерного оружия. Активно выдвигалась концепция безъядерного Корейского полуострова. Во время первого президентского срока Дональда Трампа Пекин пытался играть роль посредника между США и КНДР – опять же с прицелом на ядерное разоружение Северной Кореи в обмен на льготы и гарантии. Китай принимал участие и в международных экономических санкциях против Пхеньяна, чтобы подтолкнуть его к такому шагу. Однако сейчас такие усилия в целом ушли в прошлое, хотя санкции, между прочим, официально никто не отменял. Но момент уже упущен, за минувшие годы Пхеньян невероятно укрепил свой военный потенциал, включая ракетные и, судя по всему, ядерные силы. Заставить Ким Чен Ына отказаться от этой гарантии безопасности – невозможно. В Токио полагают, что на нынешних переговорах в Пхеньяне председатель Си Цзиньпин, похоже, вопрос о ядерном оружии даже не поднимал.
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