Индия встала на путь вымирания

10 июня 2026 | 08:11

Индия по численности населения, как известно, обогнала КНР и вышла на уровень 1,45 миллиарда человек, однако в стране, как и в том же Китае, уже сейчас стала падать рождаемость. По расчетам национальной статистики, нынешняя средняя индианка за всю свою жизнь произведет на свет лишь 1,9 ребенка – и эта цифра продолжает потихоньку уменьшаться. В то же время для поддержания численности населения в долгосрочной перспективе нужно примерно 2,1 ребенка на женщину.

Самые зажиточные районы Индии сейчас по этому показателю вышли на уровень богатой Западной Европы. Например, в промышленном штате Тамилнад на юге страны и в быстро развивающейся Западной Бенгалии индекс рождаемости уже составляет 1,3 ребенка на женщину. Это уровень Финляндии. В западном штате Махараштра с расположенным там финансовым и культурным центром страны мегаполисом Мумбай индекс находится на отметке 1,4. Это показатель Норвегии. Падение рождаемости в такой гигантской стране как Индия еще очень нескоро приведет к реальному сокращению населения, которое пока будет нарастать. По этому пути уже прошел Китай, где число жителей прочно встало на путь уменьшения. Демографы ООН предсказывают, что за предстоящие двадцать лет население Индии достигнет 1,6 миллиарда человек – и после этого пойдет на убыль. К концу нынешнего столетия при нынешних тенденциях оно может опуститься ниже черты в один миллиард. В Китае, судя по всему, падение будет еще более масштабным. Причины, в сущности, везде одинаковы – рост зажиточности, образовательного и культурного уровня населения, эмансипация женщин, желание дать хорошее дорогостоящее образование меньшему количеству детей.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :