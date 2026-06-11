Россия навоевалась и в шахматах

11 июня 2026 | 09:27

FIDE приостановила членство Федерации шахмат России.

В марте федерации поставили жесткий ультиматум: в течение 90 дней прекратить любую шахматную деятельность на территориях Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. За невыполнение требований Федерации шахмат России грозит трехлетняя дисквалификация.



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