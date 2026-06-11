ТЕМА

В россии уже никто никуда не летит

11 июня 2026 | 21:57


Авиакосмический салон "Макс" не состоится в 2026 году. РИА Новости

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© фото: Noname