Машинки по зачитыванию вопросов

02 июня 2026 | 13:13 , Олег Ельцов. ТЕМА

Ютюб и Телеграмм – наше все. Вся информация и пропаганда перетекли туда, журналисты и пропагандисты – по тому же адресу. Мои упорные поиски содержательных источников информации укрнета терпят фиаско: все тотально поделились на лагеря – «за белых» или «за красных», отттенков нет. Фактически – это голимая пропаганда. Причем, она зачастую подсознательная и вылазит в любой теме: одни – за Зе, остальные – за По, одни – за мир, вторые – за войну до окончательного развала империи… Из последнего: одни нещадно хаят Данилу Яневского, который выражает неканоничные мысли про УПА, Бендеру, Мельника, вторые его истово поддерживают. В обоих лагерях – ноль аргументов, их подменяет любовь и ненависть.

Казалось бы, в информпространстве ротируются интересные колоритные спикеры с развитой речью и глубокими мыслями, базирующимися на столь же глубоких знаниях и опыте – им ведущие не помеха. Встретишь такого в ленте – и ручонка тянется открыть интервью. Но тут другая засада. Ведущие как на подбор – бестелые неодушевленные особи, которые способны единственно на зачитывание вопросов, составленных редактором. Некоторые и до этого не опускаются: представили гостя и замолчали на полчаса-час: гость витийствует, шпарит все то же, что два часа назад изложил на другом канале.

Как-то имел наглость написать про это после просмотра одного из эфиров Людмилы Немыри. Она даже обидилась, бросив, что для начала мне бы следовало записать столько же интервью, сколько их на «Укрлайфе». Ну, я их наверное, не меньше записал, но делал это по-другому. Беда нынешних интернет-ресурсов в том, что делают их весьма скромные команды. Как правило редактор «готовит тему», а ведущий лишь зачитывает вопросы. Причем, все это на потоке, нагрузка как у лесоруба, гости в студии из разных сфер жизни, ни о какой специализации журналиста тут речи быть не может. В погоне за просмотрами ведущие, которые хороши в политике вдруг ударяются в «спецэфиры» про астрологию, НЛО и проблемах секса на пердовой. В результате получается тотальная дичь и воспринимать серьезно такого интернет-гуру уже не получается.

Когда-то я специализировался на музиндустрии. Помнится, отловил за кулисами Александра Градского, попытался сделать интервью. Но имел наглость поспорить с мэтром. Беседа завершилась на повышенных тонах, вероятно Градский отводил журналисту исключительно роль диктофона. Да и черт с ним, подумал я и отправился в зал слушать своего кумира – поет-то он прекрасно. А через несколько дней запись нашей перепалки появилась в форме интервью в одной «родственной газете», журналист которой присутствовал при моем споре с Градским и не забыл включить дитофон. Отличное интервью получилось, скажу я вам!

Эта история вспомнилась после просмотра интервью Натальи Влащенко с профессором Липсицем – большим умничкой и харизматичным дядькой. Он решил выступить в роли футуролога и написал книжку о будущем мировой экономики и нас - кожаных мешков, которых норовят заменить роботами. Боже, до чего же это могло быть интересное интервью! Влащенко старательно зачитывала вопросы (допусаю даже, что она могла составить их самостоятельно или при поддержке ИИ). Но этим участие журналистки и ограничилось. Слушал эфир и не покидало желание по ходу ответов возразить профессору, подтолкнуть его к развитию вопроса, принудить его доказывать, убеждать собеседника в своей правоте. Но для этого ведущему следовало читать Мизеса, Хайека, Маркса и поинтересоваться тенденциями, происходящими в Силиконовой долине, а не ограничиться единственно фактом переездом одного СЕО в Аргентину после введения налога на богатых в Калифорнии. Может Влащенко их и читала, но своих знаний не выказала. Равно как и заинтересованности в тезисах многомудрого собеседника.

Надеюсь, Наталья, которую при этом считаю одной из лучших украинских журналисток, по примеру Немыри не обидится, а еще лучше – не узнает о моей реакции или посоветует взять больше интервью, чем она, прежде чем критиковать. Тут я точно проигрываю в статистике.

Не знаю, может именно такая журналистика нужна украинской аудитории, может именно это изящное скольжение по поверхности приносит лайки, посещаемость и монетизацию. Увы, я не стану все это монетизировать – скучно до зевоты. Как-то так случается, что все больше переползаю в интернет-пространство «хороших русских», все эти «Грэмы», «Брэкфест шоу» и к «Ходорковскому». Все это выглядит непатриотично, да и не интересны мне их сугубо российские страдания вокруг Киркоровых, Бонь и разборок между кланами поуехавших. Но с профессиональной точки зрения мне их журналистская работа куда как интереснее: развитая речь, склоннность к импровизации, умение спорить и смотреть глубже…

В целом констатирую: чрезмерный интерес к ютюботелеграмму, вспыхнуший с началом войны, угасает. Начинаешь понимать: книжку ничто не заменит, ими - первостепенными – забит мой Покетбук, написано их столько, что времени на ютюбы не хватает.