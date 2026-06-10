ChatGPT наделал шороха в японском бейсболе 10 июня 2026 | 08:11 , ТГК Головнин из Токио распечатать [0] комментарии [0] Япония – страна бейсбола, мальчишки после уроков рубятся в эту завезенную из США игру на школьных дворах, служащие за пивом до хрипоты спорят о деталях последнего матча, и все без исключения знают имя Синноскэ Абэ, легендарного в прошлом игрока, а до недавней поры главного тренера старейшей и самой уважаемой команды Yomiuri Giants, «Великаны Иомиури». Этот человек был символом спортивного успеха и всеобщего уважения, однако на этой неделе его жизнь растоптал диалоговый бот ChatGPT с искусственным интеллектом, созданный для общения с людьми и оказания им посильной помощи. Впрочем, Абэ-сан в буквальном смысле слова и своими руками внес немалый вклад в собственное падение.

​​ В понедельник в его дом в престижном токийском районе Сибуя вошли полицейские и арестовали легенду бейсбола за домашнее насилие в отношении собственной 18-летней дочери, ученицы последнего класса школы. Оказалось, что она сама позвонила в местный отдел помощи детям и пожаловалась на папочку. Ну. а там немедленно передали дело полицейским, которые и увели легенду бейсбола в наручниках на глазах у всей семьи. Абэ-сан, впрочем, вину тут же признал и рассказал все, как было: его старшая дочь и 15-летняя младшая разругались, орали друг на друга, он пытался их утихомирить и перегнул палку, поскольку был малость выпившим. Тренер знаменитой команды схватил старшую за воротник и повалил на пол. У девушки не было даже намека не ссадины и синяки, это потом показал медицинский осмотр. Однако она была страшно обижена и обратилась за помощью к своему любимцу, боту ChatGPT. Ну, и тот с железной логикой искусственного разума посоветовал нажаловаться на папашу, куда надо. Еще и координаты сообщил. Девушка теперь говорит, что была потрясена и разрыдалась, когда отца уводили полицейские. Школьница уверяет, что никогда раньше не ссорилась с папой, очень его любит и совершенно не ожидала, что совет ChatGPT будет иметь столь страшные последствия. Старшеклассница дала письменные показания и уверяет, что детей в ее семье никто и пальцем не трогал. Но, как говорится, дело сделано. На спешно созванной пресс-конференции отпущенный из камеры под залог Абэ-сан со слезами на глазах говорил, что покрыл грязью честное имя своей бейсбольной команды и уходит с поста главного тренера. Отставку уже приняли владельцы «Великанов Иомиури», заявившие, что домашнее насилие несовместимо с благородными идеалами спорта. При увольнении, похоже, Абэ-сан не получит полагающегося ему гигантского выходного пособия, его ждет суд, он стал героем бесконечных скандальных пересудов по телевидению и в социальных сетях. Достается и его 18-летней дочери, которая, боюсь, теперь вряд ли сохранит былую дружбу с принципиальным ботом ChatGPT. .



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