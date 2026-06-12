12 июня 2026 | 00:47 , Олег Ельцов, Тема

Иван Солоневич, «Россия в концлагере». Кажется, последний раз я так читал запоем в школе «Трех мушкетеров». Книжка издана за рубежом в 1938 году, переиздавалась неоднократно и переведена на десятки языков.

Толстенная книжка, в моем «Покетбуке» заняла 1900 страниц, с «ятями» и старорежимными оборотами речи. Автор – истинный интеллигент дореволюционной закалки, талантище, испробовавший в жизни многое: работал грузчиком, журналистом объездил всю советскую Россию, занимался популяризацией спорта и организацией спортивных заведений по всей стране, вице-чемпион России по гиревому спорту. Его супруга Тамара Солоневич также чертовски талантливый человек, трудилась переводчицей в Коминтерне, о чем очень увлекательно расписала в своей книжке.

Солоневич, равно как и супруга, ударился в литераторство, выехав за рубеж горячо нелюбимой советской Родины. Вернее, не уехав, а убежав. Лишь третья попытка оказалась удачной. За две предыдущие он свое отсидел. За вторую – лишь частично. Ибо изначально шел в концлагерь с мыслью о побеге. Ему чертовски повезло: заслали не так далеко – на Беломорско-балтийский канал. Вместе с ним по этапу пошли его 18-летний сын, получавший образование в Берлине, и брат Борис, наводивший страх на лагерных урок своим телосложением. При аресте он переломал кости нескольким ГПУшникам.

Книга Солоневича – это подробное описание с мельчайшими бытовыми и организационно-трудовыми подробностями системы ГУЛАГа. Книга вышла много раньше повествования Солженицина и прочих узников советских концлагерей и, мне кажется, сделал Солоневич это много интереснее.

Оторваться от чтения его фолианта решительно невозможно. На каждой странице – масса фактов и деталей, погружающих читателя в сталинский морок. И, главное: все ждешь, когда же герои этого увлекательного боевика отправятся наконец в свой окончательный, третий, побег.

И они сделали это! Иван с Сыном Юрой бежал в один день с Борисом, но из разных лагерей, так сложилось. Пройдя около 200 км по карельским топям, под атакой лютых комаров, убегая от ГПУ-шных облав и заметая следы от собак пограничников, они в разницей в несколько дней добрались до Финляндии, были откормлены финнами, отпоены кофе со сливками и приняты в состав западной цивилизации.

Книга интересна подробностями жизни «государства рабочих и крестьян», разделенных совсем не на ленинские классы: партийная верхушка, бесившаяся от безнаказанности и изобилия. За ней плелся «актив» - рядовые партии, которые ничего не умели делать кроме как угадывать зигзаги партийной линии. Этот тип я хорошо изучил в студенчестве: все эти комсомольские и профсоюзные активисты – внуки тех, кого описал Солоневич. Их дети сегодня присосались к западным грантам, собирают пожертвования «на спутник», ходят по конференциям, рассказывают как нам обустроить Украину, сидят в наблюдательных советах и борются с коррупцией... Это те же совковые балаболы, ничего не умеющие, ничего не достигшие, одним словом – актив.

Были в СССР еще три категории: пролетарии, селяне и интеллигенция. Селяне наиболее затурканные. Пролетарии отчасти образованы и объединены. Что характерно: вскоре после 1917 года рабочие начали догадываться, что интеллигенты, инженеры и прочие «очкастые» - это не дармоеды. Это «голова», без которой «телу» - работягам – не выбраться из советской безнадеги.

Солоневич живописует дичайший хозяйственный и управленческий хаос, установившийся после того, как власть захватили необразованные революционеры. Многие ужасы социалистического строительства и бесхозяйственности, которые Солоневич называет емким термином «кабак», объяснялись не злой волей партруководства, а неспособностью управлять экономикой и страной, даже в концлагере. Интеллигенты на воле и на зоне (из тех, кто выжил, конечно) скоро начали пользоваться пиететом как среди зеков, так и среди лагерного и госруководства. Управление многомиллионным государством ГУЛАГ фактически легло на плечи «очкариков», особенно ценилась дореволюционная интеллигенция.

Даже через 15 лет после октябрьского переворота жизнь в Совке была кромешной. Что подтверждают свидетельства моей бабушки, в одиночку воспитавшей трех сыновей без моего деда, погибшего в 1941-м. Помню, на мой наивный вопрос когда жилось лучше: при царе или при коммунистах, она без раздумий ответила – до революции, конечно. Я, советский студент, не поверил, но запомнил.

При всех ужасал ГУЛАГа, красочно расписанных Солоневичем, по его свидетельству, зачастую жизнь на воле была не лучше, а порой и хуже чем в концлагере. Прочтите книгу – автор убедителен. Ну и читается она словно крепкий боевик. А прочитав, беритесь за книжку Тамары Солоневич «Записки советской переводчицы (Три года в берлинском тропредстве)». Из нее вы узнаете что есть советская дипломатия и спецслужбы.

Убежав заграницу, супруги осели в Болгарии, издавали иммигрантскую газету. Тамара Солоневич погибла при взрыве бомбы, подброшенной агентами ГПУ, адресованной ее супругу.

Совок был и остается злом, как бы он не назывался. Империя зла должна исчезнуть. Украина работает над этим.