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партнерство Найємів з приватівцями дало збій
10 июня 2026 | 09:26
Кофе ідьошь піть?
ВАКС засудив до 4 років адвоката на ім’я Носов Олексій Сергійович (1992рн) за хабар $200 тис прокурору по справі Кіпермана (читай – Коломойського) по розкраданню Укренерго на 716 млн в березні 2022 Носов партнер Масі Найєма його брат Мустафа Найєм бувши головою ДержАГЕНТСТВА ВІДНОВЛЕННЯ призначив керівником Держ.СЛУЖБИ ВІДНОВЛЕННЯ у ЖИТОМИРСЬКІЙ обл. людину на ім'я Носов Сергій Георгійович (1968рн), який є батьком Олексія Носова (партнер брата Мустафи) Просто так співпало… Укрправда пише про вирок Носову, але чомусь не пише про зв’язки з Найємами.
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