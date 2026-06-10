партнерство Найємів з приватівцями дало збій

10 июня 2026 | 09:26

Кофе ідьошь піть?

ВАКС засудив до 4 років адвоката на ім’я Носов Олексій Сергійович (1992рн) за хабар $200 тис прокурору по справі Кіпермана (читай – Коломойського) по розкраданню Укренерго на 716 млн в березні 2022 Носов партнер Масі Найєма його брат Мустафа Найєм бувши головою ДержАГЕНТСТВА ВІДНОВЛЕННЯ призначив керівником Держ.СЛУЖБИ ВІДНОВЛЕННЯ у ЖИТОМИРСЬКІЙ обл. людину на ім'я Носов Сергій Георгійович (1968рн), який є батьком Олексія Носова (партнер брата Мустафи) Просто так співпало… Укрправда пише про вирок Носову, але чомусь не пише про зв’язки з Найємами.



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