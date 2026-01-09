ФСБ, прапорщик и майор-ядерщик: они любили уран и деньги

09 января 2026 | 12:55 , ТЕМА

Рассказ о том, как ФСБ в 90-х торговало ураном в Киеве - из книги "Войны УБОП Киева".

1997 год. В то время ходило много баек про ртуть и про змеиный яд. Это все были разводы, повод заманить лоха с деньгами и кинуть. Но была еще урановая тема. Здесь тоже было много “порожняка”, но случалось и по-честному. На счету восьмого отдела УБОП - три операции по урану. Начальник “восьмерки” Владимир Дахновский считает, что это была спецоперация ФСБ по организации канала поставок обогащенного урана-236 в Иран через Украину.

Группу торговцев возглавлял экс-сотрудник (а может и не экс) ФСБ Фоменко. Подозрение в том, что он действующий офицер спецслужбы вызывал не только его возраст - до 30 лет, но и уверенное поведение до и после задержания.

В Украине Фоменко сформировал группу, в которую, в частности, вошли братья Денисюки. Он же подыскал троих покупателей. Правда, с последними не повезло: ими оказались сотрудники УБОП.

Сначала, для подтверждения платежеспособности продавец потребовал заснять 300 тысяч долларов на фоне башни “Укрпрофсоюза”, на которой должна высветиться дата. УБОПовцы выполнили требование, в качестве студии используя номер гостиницы «Москва». При очередной встрече передали видеокассету. К операции отнеслись крайне серьезно: при каждой встрече была задействована масса подразделений различных служб, брали для поездок модный тогда 600-й Мерседес.

Настал момент передачи. Начальник отдела Владимир Дахновский получил под личную ответственность 300 тысяч долларов в финансовом управлении милицейского Главка. Но деньги выдали разными купюрами и времени пересчитать все это богатство не хватало. УБОП-овцы схватили кассира, усадили в «Мерседес» вместе с портфелем стоимостью 300 тысяч долларов и помчались на встречу, вооружившись автоматом. Существовала опасность, что эта сделка - лишь попытка вытянуть людей с 300 тысячами налички и отбить деньги.

За машиной “покупателей” неприметно следовала многочисленная кампания: наружка, «Сокол», уголовная разведка. Потерять деньги в таком окружении не было ни одного шанса. Дахновский с Яковлевым вспоминают просто: «Мы бы за них боролись, пока патроны не закончились».

Увидев реальные деньги и убедившись в их подлинности, продавцы с горящими очами и слюнями на подбородке помчались прямо в частный дом, где хранили страшный товар. Опера просили образцы, чтобы сделать экспертизу, убедиться в подлинности урана, но уговорить торговцев не удавалось. Они спешили на встречу со старшим. Руководителей операции не покидали сомнения в том, что у жуликов есть реальный уран.

Естественно, представители всех возможных спецслужб азартно последовали за автомобилем продавцов, но потеряли его в частном секторе на окраине Киева. Машины оперов кружили по тесным улочкам, пока около одного из неприметных домов дозиметр не зашкалил – 2500 бэр! Если вспомнить, что у всех еще были свежи в памяти воспоминания о Чернобыле, то не сложно представить психологическое состояние участников операции.

Урана оказалось полста килограмм – из него был сделан контейнер для перевозки более высокорадиоактивного вещества, так как уран кроме того, что сам излучает радиацию, по своим свойствам может экранировать более высокое излучение. Это высокорадиоактивное вещество находилось в контейнере, но братья Денисюки посчитали его ненужным металлическим порошком и высыпали во дворе дома. Порошок жутко фонил за сотню метров. А в самом контейнере уровень излучения был запредельным. ФСБ-шник видимо хорошо учился в школе, либо был должным образом проинструктирован. Он поселился в соседнем доме. А его украинские подельники из села Ставище книжек читали меньше, поэтому спали едва не в обнимку с контейнерами. Это были матерые уголовники и с физикой они не дружили, к тому же были сильно жадные. По этой причине решили немного скрысятничать драгоценного товара, чтобы потом продать без участия русского подельника. Но для продажи им нужен был урановый образец. Чтобы откусить “кусочек урана” они усердно пилили контейнер.

Оперативники готовы были к задержанию, но по всем признакам старшего - ФСБ-шника - в доме не было. По улице неспешно прошел молодой крепкий мужчина, едва не коснувшись плечом одного из оперов. Их взгляды на мгновенье встретились и УБОПовец понял: это он! Только в дамских романах люди влюбляются с первого взгляда, а в УБОПовских - по взгляду вычисляют офицеров ФСБ!

Все в сборе: можно задерживать. Когда ФСБ-шник узнал, что три идиота-подельника пилили урановый контейнер, он впал в ступор. Задержанный россиянин признался, что хотел провести комбинацию для проверки покупателей, установить – не являются ли они сотрудниками СБУ. Для этого он планировал на одной из встреч организовать драку – вдруг опера расколются.

В этой истории был и пострадавший: “соколенок”, которого поставили охранять территорию дома с радиоактивным излучением до прибытия специалистов по дезактивации. Он отказался выполнить приказ и был уволен. Но мы не станем судить его строго, читатель...

Но ключевое действие вышеописанной истории наступило через несколько дней после задержания – в 8 отдел ввалилась группа товарищей, одетых в общевойсковые защитные костюмы, со странными приборами в руках – это были дезактиваторы. Благодаря им опера с удивлением обнаружили, что у них «светятся» подошвы и руки.

В том же году в течение лета УБОП совместно со “смежниками” предупредили три факта торговли ураном. И с каждым разом подозрение, что здесь не обошлось без участия спецслужб, усиливалось. Все разведки мира зарабатывают на торговле оружием и выявленные случаи, вероятно, тоже были попытками ФСБ поучаствовать в торговле ключевым компонентом ядерного оружия.

Восьмой отдел Владимира Дахновского совместно с отделом уголовной разведки пресекли продажу ТВЭЛов с атомной подводной лодки – их по привычке украли прапорщики. Но те, кто имел отношение к расследованию, сильно сомневаются, что прапорщики управились без содействия спецслужбы.

В третьем эпизоде украинцы справились самостоятельно. Армейский майор воровал уран на ЧАЭС. Дахновский с Шевчуком и двумя офицерами военной разведки выехали в Славутич документировать хищение и вывоз урана из ЧАЭС. Другие оперативники остались в Киеве: им выпала ответственная роль покупателей урана. УБОП принял расхитителя чернобыльского урана, когда тот вез его в Киев, упаковав в свинец. Это была не самая успешная бизнес-операция майора. Но до знакомства с УБОПом он успел провернуть одну урановую сделку. Майор получил заслуженный срок, а кто получил первую порцию урана установить так и не удалось.