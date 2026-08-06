Убийственная арифметика

06 августа 2026 | 10:19 , Олег Ельцов, Тема

Когда вчерашним вечером грянул неанонсированный ливень с молниями и громом, мои собаки проявили лучшие качества породы. Они были аристократически сдержаны, не лезли под лавку, просто подтянулись поближе к хозяину под навесом, стоически наблюдающему природный катаклизм. Ночью началось представление иного рода, пошатнувшее даже мегаустойчивую психику псов. Нам, конечно, не привыкать к работе ПВО, но на этот раз бухало эксклюзивно: многократно, мощно, убедительно. Это явно была не работа охотников на шахедов, на жужжание которых мы уже не реагируем: свою партию исполняли ракетчики. Глянул в «Телегу»: так точно, массированная атака баллистики на Киев и область.

- Ага, - возрадовался я, - значит все рассказки про отсутствие ракет к «Пэтриот» - это такая военная хитрость, есть еще порох в пороховницах!

Утром выяснилось, что ни одна из почти трех десятков ракет не сбита. Значит все-таки правду говорили партнеры: хрен вам, а не дорогущие ракеты!

Значительное число баллистики адресовалось нашему району, где расхренячили массу складов сетевых компаний, ударили по ж\д станции – восемь трупов. Выясняется, что последняя электричка задерживалась и на станции скопилось немало полуночных пассажиров. Я уже не спрашиваю почему при объявлении тревоги людей не разогнали в разные стороны: наука рассредоточения не подвластна умам наших кэрманычив.

Кстати, почему нас в полном объеме информируют о числе пораженных складов Вайлбериз, площади сгоревшего и сумме ущерба, но про склады и гупермаркеты, которые регулярно горят в Украине – все как-то общо, без детализации?

Украинцы увлеченно подсчитывают сколько осталось до банкротства Вайлбериз и кредитовавшего его ВТБ-банка. Хочется сопоставить с прогнозами живучести «Эпицентра», «Розетки», «Фози»… Терзает любопытство: хоть кто-то через год вспомнит про систематическое выжигание складов Вайлбериз, спросит у наших стратегов: это к чему было, пошто не бомбили «Озон» и «Яндекс»? Какой ресурс был потрачен на борьбу с частной логичтической компанией и сколько НПЗ, нефтебаз, ракетных установок и складов боеприпасов по этой причине остались не охвачены вниманием ЗСУ? Нет, конечно, никто таких вопросов задавать не станет. Власть чудесно знает, что за отчетный период наделает массу новых факапов, новые страдания мирняка сотрут в памяти все, что было раньше – в те радужные времена, когда экономика еще как-то работала, порты функционировали, торговлишка шевелилась, были свет, вода и канализация.

Сегодня нам рассказывают о том, как вспыхнет россия народным гневом, как элиты обмотают шарфиком шею кремлевского недомерка и украинцы мирно заживут в своей сторонке. Но простейшие арифметические действия разбивают в хлам все прогнозы политологов и многомудрых военных экспертов.

Оценочные мощности росВПК в производстве баллистики: 100 единиц в месяц (это минимальная граница). Заламывание рук и призывы Зе к мировому сообществу ограничить поставки комплектующих для российских ракет услышаны не будут, потому что они попросту невыполнимы: существует масса путей серого и совсем уж черного импорта. Провести тысячу процессоров много легче, чем несколько тонн кокаина, который циркулирует в мировой наркоэкономике почти беспрепятственно. Итак, средства нашего поражения будут. Что со средствами отражения атак? Единственный действенный инструмент - ракеты РАС-3, объемы мирового производства которых ограничены 850-900 единицами (через год-два может дотянет до 2000). Рассказки про лицензию на производство Пэтриот Украиной – дешевый пиар для необразованных. Даже если допустить, что наш научный и производственный потенциал позволит в принципе их производить в отдаленной перспективе (что крайне наивно), это может случиться не через год и не через два, а масштабы производства будут микроскопическими. Достаточно упомянуть, что Япония с одной из наиболее развитых экономик мира производит аж 30 ракет в год и сильно хочет расширить производство до 60.

Теперь те, кто не умеет умножать в столбик и в уме, включают калькулятор. Россия выпускает в год более тысячи баллистических ракет, все они адресованы нам. Для их обезвреживания потребуется от одной до трех тысяч РАС-3. Вероятность поражения одной ракетой – 70-80%, двумя: 91-96%, тремя – 99%. То есть, весь мир должен без остатка поставлять прямо с конвейера все произведенные ракеты для защиты Украины. Да, каждая пятая вражеская ракета будет долетать, но это значительно облегчит нашу жизнь. Но кто же отдаст нам все дорогущие ракеты? К примеру, Польша, которая накопила 300 ракет Пэтриот, не желает ими делиться. И это при том, что мы – единственная преграда для российских орд, мечтающих вернуть поляков в имперское лоно. Более того, Польше было обещано пяти-десятикратное возмещение этих потерь со стороны НАТО в случае военной угрозы. Нет дураков: в посулы поляки не верят и обеспокоены прежде всего собственной безопасностью (и я не знаю в чем их обвинить).

Теперь про деньги, хотя необразованные слои населения считают, что ракеты закопаны на огороде у прижимистого Трампа. А где же он их взял? Да ему Байден их передал!

Итак, российская баллистическая ракета стоит порядка 3 млн.дол. РАК-3 в зависимости от модификации 4-8 млн.дол. То есть, нам нужно потратить только на эти ракеты минимум 4-8 млрд.дол, а лучше в два раза больше. А поскольку денег у нас нет, заплатить должны партнеры. А они не заплатят, потому что во-первых, такое количества ракет нет, во-вторых денег таких они не дадут.

Итоги подведем. Пэтриотов нет и не будет даже в минимально необходимом количестве. Привыкаем жить под массированными обстрелами, разрушением всего, до чего враг дотянется (а он дотягивается до всего). Учимся не вестись на дешевые вбросы политиков про очередную кружку кофе в Крыму и неминуемую кончину Уйла. Возможно тогда военные и политики займутся делом – уничтожением критической инфраструктуры врага, а не борьбой со складами ширпотреба по причине тайной нелюбови к отдельно взятой логистической компании.