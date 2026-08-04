Совок форэва?

04 августа 2026 | 15:04 , Олег Ельцов, Тема

Что характерно: на территориях всех постсовковых республик утвердились диктатуры или нечто близкое. Казалось бы Украине с ее склонностью к махновщине и формуле поведения нации «мени так вдобно» это не грозит. Но нет!

Все признаки диктатуры – на лицо. Диктаторские повадки вождя крепчают с каждым днем. Можно оправдать это военными обстоятельствами, но полномочия, которые с каждым днем узурпирует бывший комик, посредственный актер и президент отнюдь не способствуют оборонным способностям страны. Достаточно вспомнить недавнее смещение всех к чертовой матери: кабмина, министра обороны, главнокомандующего и начгенштаба, секретаря СНБО и начальника СВР.

В россии и Белоруси – устоявшиеся диктатуры, в среднеазиатских и кавказских пост-советских республиках – преимущественно наследственное правление, зачастую берущее начало от первых секретарей компартии. Если внимательно присмотреться к отпрыскам нынешних вождей и ключевых чиновников, станет очевидным, что все постсоветское пространство захватили чиновничье-родовые кланы.

Украина – не исключение. Партийные и комсомольские секретари, а также видные РУХовцы, правосекторовцы, иные выгодоприобретатели трех революций и прочие вожди нации с первых дней независимости двигали во власть своих наследников. Что там говорить – даже в правозащитном движении отмечается та же тенденция. А вскоре во власть пойдут грантоедские дети (пока во власти все увереннее гнездятся их не успевшие постареть родители). Фактически, на территории постсовка формируются кастовые общества – почти под копирку, с незначительными национальными девиациями. Да, такого количества орденов и медалей, как у Кадырова-джуниора нет ни о кого, но все родственники постсовковых вождей при власти и деньгах. Порой для попадания в список вершителей судеб достаточно просто удачно жениться, как это случилось с зятем Кучмы.

Понятно, что таким устройством общества ни о какой эффективности экономики, «очеловечивании» общественных отношений речи быть не может. Это явление заслуживает внимательного изучения. Увы, национальные псевдоэлиты ограничиваются обвинениями проклятых олигархов, несправедливой приватизацией и коррупцией. Но мало кто задумывается почему так безальтернативны коррупция, псевдоприватизация и тотальное засилье олигархов.

Ну, во-первых, олигарх – понятие растяжимое. Рядовой постсовок считает каждого, у кого есть загородный дом, авто премиум-класса и какой-то бизнес олигархом. И все, что «посполыти» видят за забором такого «олигарха», они считают своим, украденным проклятым эксплуататором. То есть, народ руководствуется элементарной завистью, даже не допуская, что он никогда бы не смог нажить и приумножить все то, что есть у тех, кто богаче. Реально же к классу «преуспевших» должно быть единственное требование – исправно платить налоги. Именно на них будет жить страна и те, кто не удосужился преуспеть. Собственно, так оно и обстоит фактически. Если поинтересоваться бюджетом Украины, то окажется, что она живет на налоги от олигархических меткомбинатов, агробаронов и прочих владельцев заводов, дворцов, пароходов (с).

Движущей силой всех наших революций является одно неизбывное желание: отнять все и поделить. На этих революционных волнах история выносит новые экономические группы, которые отнимают и делят… в собственных интересах. Для народа мало что меняется.

Ломая голову над природой этого бега по кругу, вдруг вспоминаешь о трудах Ленина и Троцкого, провозгласивших о создании «новой исторической общности – советского народа». На 24 съезде КПСС о его создании провозгласил находящийся еще в памяти Леонид Брежнев. До развала Совка оставалось 20 лет… Но выкованная Совком порода советских людей никуда не делась и сегодня. Она – проблема всех бед. Нет, она совсем не та, какой ее видела вожди-основатели Совка. Советские и постсоветские люди не стали менее алчными и агрессивными, чем при проклятом царизме, даже наоборот. Их отличительная особенность – тотальное быдлячество, ненависть к тем, кто выше, неприятие элиты, руководство правилом «не умничай», «тебе больше других нужно?», « не жили хорошо – нечего и начинать»… Это – киты, на которых жиздется плебс. Украсть, обмануть, отжать, проползти в высшую касту активистов и чиновников – непреложное кредо…

Нынешние политики-популисты – что в россии, что в Украине – апеллируют именно к этой категории избирателей. Они паразитируют на самых низменных человеческих инстинктах: ненависть, зависть, желание немедленного результата, отсутствие элементарной логики и планирования, критичности в отношении власти и информации.

Но почему в успешных нациях, построивших государства для простых людей это не так, даже с учетом нынешней всеобщей деградации, когда власть благодаря соцсетям перетекает из рук элиты к горластому всеподавляющему плебсу? Да потому что там (на Западе) не удалось пока уничтожить на корню элиты, «у них» крайне живуча преемственность. В Чили мы отлично провели время в портовом баре на набережной Вальпараисо, в котором пьянствовали пираты лет 300 назад, во Флоренции я видел перчаточный магазинчик размером с почтовую бандероль, где несколько сотен лет продают свой товар члены одной семьи, в Братании замками владеют наследники, чьи праотцы в пятом колене их построили. У нас вообще нет истории – все разрушено, раскулачено, всю элиту сослали, выдавили за бугор. Ленинская гвардия, дорвавшись до власти, расстреляла царскую семью, обрекла элиту на вымирание, избавилась от «соли земли» - в ГУЛАГе, депортируя на «философских пароходах». Любой хозяин, толковый работник и собственник были под гнетом власти. А коллективизация на селе и дикая индустриализация завершили план по созданию «социалистической общности»: озлобленных, завистливых, безынициативных, аморальных и нищих людей.

Казалось бы: без малого полста лет минуло, как развеялся коммунистический морок, проклята КПСС, провозглашен путь в цивилизованное общество с его инициативой, демократией, свободами… А по факту – совок неистребим. А все почему? Потому что народ как стадо без пастухов, вместо элиты – проходимцы, такие же выходцы из народа, дорвавшиеся до власти – с плебейской моралью голытьбы, которая в генах хранит страх голода и несвободы. Потому новые постсоветские вожди жаждут одного: власти и денег – больше, еще больше. У элиты, аристократии иные жизненные маяки: служение отечеству, народу, мораль, которая без божьих заповедей запрещает красть и подличать.

Элита не возникает со сменой общественного строя, это тяжкий длительный процесс, все нации воспитывали своих помазанников божьих веками, на их воспитание, содержание и сохранение народы тратили огромные ресурсы. Но даже если завтра в бюджете Украины появится внушительная статья расходов «на взращение элит», результаты не увидит никто из ныне живущих. Даст бог – внукам повезет.

И по этой простой причине перспективы у постсовка весьма сумрачные. «Советская общность» не в состоянии понять зачем ей эти «дармоеды» в очках, а внешние силы отнюдь не заинтересованы в формировании национальных элит. Их вполне устроит грантоедская прослойка необразованных аморальных менеджеров, которых «партнеры» все гуще расставляют на всех участках госуправления.

Есть пожалуй, единственный способ переломить ход истории: массово импортировать в страну мозги, самую разношерстную интеллигенцию. Примерно так поступили США, Великобритания, Турция, Палестина, Франция, Швейцария, Швеция, страны Латинском Америки когда Третий Рейх объявил охоту на евреев.

Сегодня мозги бегут из россии, в Китае переизбыток специалистов и ученых всех сфер. Нужна компания по отлову представителей элиты по всему миру – не меньшая чем охота на наемников в ВСУ. Иначе не ясно для чего народ гибнет, терпит военные тяготы, защищает страну, лишенную перспектив.