10 сентября 2026 | 09:49 , Олег Ельцов. ТЕМА

Многие не заметили, что в Украине – два фронта: боевой с Рашей и политический - внутри страны. Если с войной с рашистами все более-менее ясно (но это не точно), то с внутриполитической войной все скрыто, подковерно и неоднозначно. Пересичный невыспанный от перманентных обстрелов гражданин отмахнется: какая там политическая борьба, когда война на дворе, запрет на митинги-демонстрации, отсутствие выборов, нет ток-шоу срачей политиков на ТВ и вообще – «Конституция на паузе».

Между тем, политическая война нешуточная, в нее вовлечены грандиозные силы, ресурсы и случаются все более многочисленные жертвы.

Чтобы увидеть это, следует просто зарегистрировать новый аккаунт на Ютюб и присмотреться к контенту, который парят среднестатистическому украинцу политпиарщики, пока этот гражданин не успел забанить всех этих околополитических словоблудов. Первым делом на вас вывалится интервью главреда «Укрправды» Мусаевой со столпом антикоррупционной борьбы в медиа Михаилом Ткачем. Там все ясно и прозрачно: рупор всея соросят четко мочит Генпрокуратуру и поет осанну доблестному НАБУ. Следом за этим получасовым роликом на вас свалится аналогичный: тоже с Ткачем, с тем же хронометражем, только вопросы ему ставит не Мусаева, а другая журналистка УП. Ткач, соответственно отвечает слово в слово все то же. По медиа-меркам это, конечно, зашквар. Интервьюировать собственных сотрудников – это как бы моветон и демонстрация полнейшей профдеградации. Но на фоне Телемарафона любой факап в профессии выглядит не столь одиозно. Журналистика уже не рядясь в белые одежды откровенно погрязла в пиаре.

Я уж не говорю о том, что ведущие в студиях этих сюжетов лишние. Ткач с тем же успехом мог самостоятельно оттарабанить заготовленный текст, просто эфир стал бы минут на десять короче. Но нет. «Украинская правда» не просто пиарит Ткача, но и повышает узнаваемость прочих своих сотрудников, прежде всего Мусаеву. Она, напомню, в рейтинге журнала «Тайм» - в сотке самых влиятельных женщин мира. Зачем все это? Да все просто: Ткач с Мусаевой ведут свою избирательную кампанию – едва объявят выборы, ломанут по стопам иных выдвиженцев УП в политике – Наема и Лещенко. Что характерно: журналистов волнует не то, почему в Генпрокуратуре процветает крышевание колл-центров (про иные крышующие ведомства – ни слова), не говорят они и про реформы в прокуратуре. Их волнует одно: кто возглавит грозное ведомство с уходом генпрокурора Кравченко. То есть, построение действенных институций их не тревожит, это элементарная борьба за власть и контроль над ключевыми госструктурами. Зуб даю: с началом предвыборной гонки к этим персонажам подтянутся иные грозные борцы с коррупцией, как-то дезертир Шабунин и прочие выдвиженцы грантового сообщества. И, уверяю вас, все у них получится: миллионные грантовые бюджеты оставляют далеко позади их конкурентов в борьбе за власть.

На противоположной стороне внтриполитического фронта – президентская медиагвардия. Ютюб бодро подкидывает следующий сюжет: энергичная Ганна Скороход снимает кулинарно-политический сюжет на кухне. Режет мясо и параллельно рассказывает избирателям, как соросята рвутся в политику, как стремятся захватить контроль над генпрокуратурой, а далее – над парламентом. Они уже контролируют налоговую и БЭП, но им мало. Скороход объясняет незатейливую методу: под знаменем борьбы с коррупцией продвигают требование назначать руководителей исключительно на конкурсной основе под контролем Наблюдательных советов. А наблюдательные советы… правильно – под контролем соросят. Бинго. Со Скороход трудно спорить. Ну, разве что формат ее передачи категорически не одобряю. С ее-то фигурой я с большим интересом послушал бы и посмотрел на Анну Константиновну, если бы она не размахивала кухонным ножом в эфире, а брала высоту в два метра или бежала на средней дистанции. Очень перспективный спортивно-политический формат. Смелее нужно доносить правду до избирателей.

Увы, Скороход, как и ее оппоненты, лишь борется за власть. Легко скользя по поверхности. Никто не желает вдаваться в суть происходящего, а суть такова: Украина в ходе этой изнурительной войны окончательно потеряла субъектность. У нас безнадежно закончились деньги. Напомню: в августе Зеленский заявил, что в бюджете МО образовалась дыра в 27 млрд.дол. и нам не на что воевать. Дайте денег, возопил Гарант! Партнеры понемногу начали подкидывать. Но за это потребуют от реципиента большей сговорчивости, в том числе при назначении руководителей украинских министерств и ведомств. А снимать президентских руководителей будут руками НАБУ при медиаподдержке всяческих УП и Центров противодействию коррупции. И все усилия борцов с соросятами и внешним влиянием можно смело умножать на ноль: они обречены, равно как обречены надежды украинцев на собственную державность. Экономика, деньги рулят!

По этой причине предполагаю, что путин, не реализовав идею колонизации Украины, поставил иную задачу: просто разрушить ее экономику, таким образом отдав под контроль Запада. С ними Кремлю легче будет договориться, чем с Украиной.

Вполне вероятно, что мы отобьемся от Раши на фронте, но от западных партнеров – уже никогда: нет денег, очень кушать хочется…

А что не так? У Украины, обремененной долгами, пребывающей в демографическом коллапсе и с разрушенной экономикой перспектива одна – внешнее управление со стороны западных партнеров-кредиторов. И это, замечу, не самый худший вариант, альтернатива – российская аннексия. Так что не судите строго соросятскую гвардию: они наш кадровый резерв по послевоенному управлению Украиной.