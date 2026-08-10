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Про гениев и рогулей
10 августа 2026 | 09:14 , ТЕМА
Валентин Сильвестров – первый если не единственный среди украинцев, кто при жизни претендует на звание гения. Его знает весь мир, его произведения исполняют ведущие музыканты и оркестры, записывают самые именитые лейблы. Вы встречали его интервью в украинских медиа? Я – нет. Ну почему я должен слушать беседу с ним на ютюб-канале хороших русских (вернее литовских)? Популярный «И грянул Грэм» подготовил долгое философское интервью с мэтром. Говорили большей частью не о музыке, а о войне и о человеке, а еще о СВОлочах (термин Сильвестрова).
Человек, мыслящий образами и звуками, говорит неспешно, подбирая слова, устный жанр – не его стихия, он велик в звуках и в идеях. Сильвестрова нужно слушать внимательно – внимать. Безусловно, это интервью посмотрят единицы, ведь это не канал Гордона или Мосийчук. Почему у нас не интересуются теми, кто единственно и должен быть интересен? Подыщите ответ сами. Мой ответ вам не понравится.
Порой щелкаю пультом, серфингуя по ТВ-каналам. Всякий раз не устаю ужасаться, натыкаясь на «Суспильне культура». То бородатые попы камлают (Украина точно светская держава?), то ряженые рогули под три аккорда пытаются убедить, что это и есть национальная народная музыка, то вдруг попадется бородатый мужик в платье с блестками. Сердючка, это ты?! Нет, это фрик из группы «Хамерман знищує віруси», по совместительству – ведучий «культурной» программы и гуру украинской молодежи…
Ау, медиа-рогули «Суспильного», кто вы – внебрачные дети Поплавского? Вы уверены, что все, что вы скармливаете украинцам, имеет отношение к культуре? Почему вы лезете со всех щелей, родное рогулье на бюджетном финансировании? Почему вы занимаете место сильвестровых и иных носителей истинного высокого искусства? Да, вас – хоть пруд пруди, сильвестровых – единицы. Но этих немногих должно быть много в эфире, финансируемом государством. Бюджетные медиа – это не гонка за рейтингами толпы, это воспитание и просвещение. Толпу нужно вести к высокому, а не опускаться с ней на дно бесвкусицы. Не все, что по-украински и в вышиванках – культура. Часто это – мусор, не достойный демонстрации. Что ж, посмотрим литовський ютюб-канал, там знают толк в украинской культуре.
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