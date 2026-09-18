Рада взялась за проклятых нарушителей на дорогах

18 сентября 2026 | 11:26 , ТЕМА

Рада, отбросив все дела решила внести законодательные изменения, дабы превышать скоростной режим на дорогах было неповадно. Поелику нынешние 170/340 гривен на превышение на 20 км\ч депутатам показалось мало. Как так?! Мы ж нищая страна, нам это очень даже ощутимо. Но, как справедливо замечают авторы законопроекта, это не сильно повлияло на аварийность на дорогах. Как так?

Для общего развития: система автоматической фиксации введена в 2020-м с перерывом в начале войны. Шесть лет назад установили всего 50 камер в Киеве и области. Сегодня на всех дорогах страны работает свыше 400 камер. В прошлом году сумма штрафов составила примерно 1,2 млрд.грн. Половина суммы попадает в похудевший бюджет страны, половина – на поддержку штанов дорожно-патрульной полиции и закупку+обслуживание новых камер.

С поправками законодателя эти суммы вырастут раз в десять. Заплатят водители, не получив взамен роста безопасности на дорогах. Секрет прост: камеры изначально расставлялись не там, где аварийный участок, а так где лучше условия для установки и обслуживания камер. Это знает каждый, кто садится за руль. На кой ляд нужна камера на 4-полосной трассе? И почему их нет именно там, где больше всего пробок, блокировки движения рогулями, везжающими на перекрестки, блокируя тем самым движение для направления. На котором загорается зеленый свет? А вы видели, чтобы патрульная полиция торбила рогулей, выезжающих на «зебру» в ожидании зеленого света светофора? А обочины около торговых центров, в два ряда заставленные машинами, а запаркованные велодорожки? Это можно, но превышать нельзя. Это слишком сложная задача для нашей полиции, это ж нужно работать. Протоколы выписывать… Куда проще расставить камеры на скоростных трассах и повысить штрафы.

Вот поэтому и не падает аварийность на дорогах не взирая на рост числа камер и запуск автомобилей-фентомов. Задача одна – собрать больше денег с населения. Водители – они ж богатые, сдюжают.

В поисках денег законодатели решили замутить еще одну аферу, по своей недалекости не учли один важный момент, который поставит крест на их инициативе. Речь идет о многократном повышении штрафа за громкую работу двигателя ТС и просто шум в жилом районе.

Сегодня Админкодекс за это предусматривает штраф в 340 гривен. Законодатели желают увеличить до 7800 и лишение прав при повторном нарушении. Но до сих пор не было ни одного наказанного за перделку на выхлопной трубе, не будет и в дальнейшем: у полиции нет ни одного прибора-шумомера. Поэтому любой всадник на ревущем стальном коне может смело посылать полицейского к… законодателю.

С чем вас и поздравляю: платить будем больше, но порядка на дорогах не прибавится.