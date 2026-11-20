20 ноября 2026 | 18:12 , ТЕМА

Коломойский = «Мексиканец».

Незамеченным осталось предъявление подозрений НАБУ и САП трем нерядовым персонам. А именно:

Должностному лицу СБУ,

Доверенному лицу бенефициара группы «Приват»,

Бывшему директору по бурению АО «Укргаздобыча».

«Зеркало недели» расшифровывает о ком идет речь: начальник отдела в Департаменте защиты нацгосударственности Павел Дударь. Любопытно, он сбрасывался с коллегами на выкуп замнач своего департамента генерала Дуки?..

Доверенным лицом загадочного приватовца, попавшим под каток НАБУ, по версии ЗН стал бизнесовый Богдан Якимец. А вороватым директором «Укргаздобычи» является Александр Потернак.

Ну а кто является бенефициарами «Привата», знает вся страна: это Боголюбов и Коломойский.

Оставим в стороне бизнесово-криминальную часть этого дела и сконцентрируемся на криминально-спецслужбистской. По версии НАБУ Павел Дударь систематически сливал инфу из недр СБУ с ограниченным доступом посреднику «приватовцев» - бизнесмену Якимцу. Откуда же он ее брал? Дело в том, что именно департамент, где служили Дука и Дударь проводил оперативные мероприятия по делу про уворовывание нефти «Укрнафты». Ну а что, все логично: боремся с нарко – крышуем «Химпром», расследуем хищение нефти в товарных количествах – информируем тех, против кого собираем информацию. Что от нарко, что от нефти деньги не пахнут.

Такие услуги дорогого стоят. Сотрудничество носило взаимовыгодный характер на постоянной основе. Наверняка, НАБУ выявило не все факты «благодарности» «приватовцев», но и того, что известно, достаточно для посещения СИЗО. Судите сами: семья целого начальника отдела в секретном департаменте за слив информации прекрасно провела время в буковельском отеле «Рэдисон блю ресорт» (стоимость услуги - 160 тысяч по ценам 2024 года). Тут, конечно, нужно понимать, что речь идет не о простых людях, а о семье секретного офицера. Поэтому номер бронировали на чужую фамилию, при заселении предоставили левые паспортные данные. За эту услугу Дударь рассчитался единственной фотографией из материалов уголовного дела, где шла речь о запланированных обысках, прослушках, грядущих допросах и судебных экспертизах. Делов-то!

По директору «Укргаздобычи» Потернаку тоже сущая безделица: получал от Дударя данные от операторов мобильной связи, сведения из закрытых баз данных.

Вы не обнаруживаете сходства с тем, что мы узнали из сериала «Карфаген-1»? Тот же слив информации. Правда, там еще фигурировал «консультант» из Нацполиции, который по своей линии добывал мафиози ту же информацию, что и сбушник Дударь: все, что планирует предпринять полиция по банде убийц и садистов.

Какой вывод можно сделать из всего этого? Вся правоохранительная система сгнила. До основания. Департамент защиты государственности занят разложением этой государственности, а когда один из его начальников оказывается в СИЗО, братва достает общак и его выкупает. Причем, делает это демонстративно: встречает узника под стенами СИЗО, вручает боевое оружие, кричит виват мздоимцу. А и.о. главы СБУ Поклад то ли их покрывает, то ли боится поставить на место, ибо ситуацию не контролирует так же, как наш Гарант, который до сих пор не удосужился прокомментировать мегаскандал. Имеем одну из банд под вывеской «СБУ». Есть и другие: «ГУР», «Нацпол», «БЭБ», «Таможня», «Налоговая», «Нацкоммиграции», далее – везде.

Вы уверены, что эта территория вправе называться государством?..