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Во всем виноват народ
12 октября 2026 | 17:04
Помнится, когда я изучал на Сицилии опыт борьбы с местной мафией, постоянно проводил аналогии с Украиной. Общего обнаружил очень много. И главное: неуважение к законам и правилам.
С тех пор окончательно пришел к выводу: законы демократии для нас неприемлемы. И виноваты не олигархи, и не продажные политики – виновен народ, который желает одного: чтобы все почестному, но чтобы через кума все можно было порешать.
Отличный фильм «Закону тут не место» все доходчиво объясняет на примере маленького сицилийского городка, уставшего от мэрского беспредела. Горожане выбрали нового, кристально честного мэра, который управлял городом по правилам и законам. И за несколько месяцев тем самым настроил против себя весь город. Он четко выполнял предвыборные обещания, за которые голосовал народ. Но оказалось, что менять нужно не одного мэра, нужно меняться самим: учиться сортировать мусор, убирать дерьмо за собачками, парковаться там где положено и не строить рестораны, где не положено. А еще: нужно платить налоги, а полиции – выписывать штрафы нарушителям закона.
Народ, совсем недавно голосовавший за все это, сделал все, чтобы вернуть жизнь на круги своя: честный мэр был низложен, освободив кресло для предшественника-жулика.
Вывод: резкие перемены к лучшему невозможны, виновны не политики, а простые люди, ментальность которых может меняться десятилетиями и веками.
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