Ставка аби відкосячити від армії - 20 тис.грн\місяць

26 января 2024 | 14:46

У Верховній Раді готують законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до бронювання військовозобовʼязаних. Депутати пропонують дозволити всім підприємствам бронювати своїх співробітників за щомісячний платіж у 20 тисяч гривень за особу.

Про це повідомляє Forbes, у розпорядженні якого опинилася чернетка законопроєкту.

Депутати хочуть дати можливість бронювати важливий персонал усім підприємствам, а не лише тим, які Кабмін визначив критично важливими.

Зазначається, що ідея законопроекту, який готує економічний комітет Верховної Ради – встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника, незалежно від посади.

Головна умова – компанія має працювати у «білу» та сплачувати податки до бюджету.

За даними видання, депутати пропонують запровадити додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника - до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

Очікується, що це може принести до бюджету від 18 млрд до 155 млрд грн. на рік.