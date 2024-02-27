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Хуситы атаковали подводные межконтинентальные кабели

27 февраля 2024 | 09:44

В Красном море повреждены четыре подводных кабеля связи, обеспечивающих коммуникацию между Европой, Африкой и Азией, пишет израильское издание Globes.


По его информации, за атакой стоят йеменские хуситы. Ущерб незначительный, есть и другие мощности, позволяющие обеспечить соединение.



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