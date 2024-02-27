Хуситы атаковали подводные межконтинентальные кабели

Розмальоване великоднє страусове яйце, експоноване на виставці, організованій до свята Воскресіння Господнього однією з агрофірм, в Миколаївській області в четвер, 5 квітня 2007 р. Цього року Великдень православні і католики всього світу святкуватимуть 8 квітня. Фото Віталія Данильченка

По его информации, за атакой стоят йеменские хуситы. Ущерб незначительный, есть и другие мощности, позволяющие обеспечить соединение.

В Красном море повреждены четыре подводных кабеля связи, обеспечивающих коммуникацию между Европой, Африкой и Азией, пишет израильское издание Globes.