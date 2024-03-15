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Український морський коридор став цілодобовим

15 марта 2024 | 08:53

Незабаром відновляться поромні та контейнерні перевезення.


Український морський коридор з минулого тижня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ став працювати цілодобово, а перші контейнерні перевезення Українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков, пише "Інтерфакс-Україна".

"Коридор має ще (потенціал), мінімум, 20% обсягів збільшення. (…)Майже досягли рівня зернового коридору, але за набагато менший період часу", - підсумував Васьков".



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