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Український морський коридор став цілодобовим
15 марта 2024 | 08:53
Незабаром відновляться поромні та контейнерні перевезення.
Український морський коридор з минулого тижня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ став працювати цілодобово, а перші контейнерні перевезення Українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков, пише "Інтерфакс-Україна".
"Коридор має ще (потенціал), мінімум, 20% обсягів збільшення. (…)Майже досягли рівня зернового коридору, але за набагато менший період часу", - підсумував Васьков".
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