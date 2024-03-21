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Машинка для стрижки: яку та як вибирати
21 марта 2024 | 17:38
Періодичні походи до власного перукаря з'їдають не лише бюджет, але й особистий час, особливо якщо майстер працює в іншому кінці міста. Тому раціональним рішенням буде придбання машинки для стрижки. Вона стане в пригоді не тільки чоловікам. Машинкою можна стригти дітей, підрівнювати довге волосся. Розповімо, як вибрати побутовий прилад.
Тип пристрою
Розрізняють такі машинки:
Враховуємо основний механізм
Клас машинки, її потужність і кінцева вартість сформовані залежно від типу внутрішнього механізму. Розрізняють декілька різновидів:
Тип живлення
На сучасному ринку представлені два варіанти моделей: ті, що працюють від мережі або акумулятора. Якщо ви бажаєте вибрати машинку для стрижки, то важливо розуміти особливості кожної з них:
Якщо хочете професійний прилад, краще звертати увагу на моделі зі змінною батареєю в комплекті.
Потужність
Якщо плануєте купувати прилад для професійного використання, вибирайте машинки з потужністю 25–45 Вт. Для домашнього використання цілком вистачить варіанта на 20 Вт.
Матеріал виготовлення
Хороший побутовий прилад найчастіше виготовляють із міцного пластику або металу. Щодо різальних елементів, то вони можуть бути:
Також звертайте увагу на функціонал побутового приладу. У комплекті можуть бути насадки, зокрема тример, ножі для стрижки на різну довжину. Якщо машинка оснащена функцією самозаточування, це хороший бонус.
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