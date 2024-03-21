Машинка для стрижки: яку та як вибирати

21 марта 2024 | 17:38

Періодичні походи до власного перукаря з'їдають не лише бюджет, але й особистий час, особливо якщо майстер працює в іншому кінці міста. Тому раціональним рішенням буде придбання машинки для стрижки. Вона стане в пригоді не тільки чоловікам. Машинкою можна стригти дітей, підрівнювати довге волосся. Розповімо, як вибрати побутовий прилад.

Тип пристрою

Розрізняють такі машинки:

Професійні. Оснащені потужним двигуном і мають широкий функціонал. Переважно такі машинки використовують у барбершопах. Побутові. Відрізняються від перших тим, що не потребують особливих навичок у роботі, частіше застосовуються лише вдома. Відмінність — потужність, яка значно нижча, ніж у професійних моделей. Аматорські. Малопотужний побутовий прилад, який зовсім не підходить для частого застосування навіть удома.

Враховуємо основний механізм

Клас машинки, її потужність і кінцева вартість сформовані залежно від типу внутрішнього механізму. Розрізняють декілька різновидів:

Роторний. Це потужний двигун із функцією захисту від перегрівання. Машинку можна використовувати для будь-якого типу волосся. У роботі вона видає мінімальний рівень шуму та вібрації. Подібний тип побутових приладів працює від мережі або вбудованого акумулятора. Але роторні машини достатньо важкі. Вібраційний. Це прилад із меншою потужністю. Підходить для домашнього використання. Працювати безперервно пристрій може не більше ніж пів години. Потім необхідне охолодження.

Тип живлення

На сучасному ринку представлені два варіанти моделей: ті, що працюють від мережі або акумулятора. Якщо ви бажаєте вибрати машинку для стрижки, то важливо розуміти особливості кожної з них:

Мережеві оснащують довгим шнуром. Вони придатні для професійного застосування. Слід вибирати такий прилад, у якого шнур обертається. В результаті він не закручується під час стрижки. Акумуляторна машинка потребує періодичного підзаряджання. В автономному режимі така модель може працювати в середньому 50 хвилин. Повний заряд батареї триває приблизно 8 годин. Можна вибрати комбіновану модель, у якій поєднуються шнур та акумулятор.

Якщо хочете професійний прилад, краще звертати увагу на моделі зі змінною батареєю в комплекті.

Потужність

Якщо плануєте купувати прилад для професійного використання, вибирайте машинки з потужністю 25–45 Вт. Для домашнього використання цілком вистачить варіанта на 20 Вт.

Матеріал виготовлення

Хороший побутовий прилад найчастіше виготовляють із міцного пластику або металу. Щодо різальних елементів, то вони можуть бути:

сталевими неіржавкими; сталевими з алмазним, титановим, тефлоновим покриттям; керамічними.

Також звертайте увагу на функціонал побутового приладу. У комплекті можуть бути насадки, зокрема тример, ножі для стрижки на різну довжину. Якщо машинка оснащена функцією самозаточування, це хороший бонус.