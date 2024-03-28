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Укрзалізниця запускає потяг Київ-Кошице (Словаччина)
28 марта 2024 | 19:56
Україна та Словаччина планують запустити новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошице у 2024 році.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що Уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ – Кошице.
Як повідомила державна секретарка Міністерства транспорту Словацької Республіки Деніса Жілакова, маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице.
З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце.
До запуску маршруту триватиме організаційно-підготовча робота.
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