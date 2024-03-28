Укрзалізниця запускає потяг Київ-Кошице (Словаччина)

28 марта 2024 | 19:56

Україна та Словаччина планують запустити новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошице у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що Уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ – Кошице.

Як повідомила державна секретарка Міністерства транспорту Словацької Республіки Деніса Жілакова, маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице.

З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце.

До запуску маршруту триватиме організаційно-підготовча робота.