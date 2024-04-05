Наступними днями кілька країн-членів НАТО можуть оголосити про постачання ППО для України

05 апреля 2024 | 07:58

Союзники з’ясують, чи можуть вони надати, зокрема, системи Patriot, боєприпаси та запасні частини до них.

НАТО розуміє терміновість передачі Україні систем ППО та вітає оголошення від кількох країн-членів блоку надати більше боєприпасів та більше видів допомоги для України. Зокрема, коли йдеться про засоби протиповітряної оборони.

Про це за підсумками дводенного засідання Євроатлантичної ради на рівні голів МЗС сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

“Союзники переглянуть власні запаси та можливості, чи можуть вони надати більше допомоги, зокрема, систем Patriot, боєприпасів та запасних частин до них. Це питання не лише батарей та установок, а й доставки перехоплювачів для цих систем, які вже знаходяться там (в Україні – ред.)”, - зазначив Столтенберг.