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Наступними днями кілька країн-членів НАТО можуть оголосити про постачання ППО для України

05 апреля 2024 | 07:58

Союзники з’ясують, чи можуть вони надати, зокрема, системи Patriot, боєприпаси та запасні частини до них.


НАТО розуміє терміновість передачі Україні систем ППО та вітає оголошення від кількох країн-членів блоку надати більше боєприпасів та більше видів допомоги для України. Зокрема, коли йдеться про засоби протиповітряної оборони.

Про це за підсумками дводенного засідання Євроатлантичної ради на рівні голів МЗС сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

“Союзники переглянуть власні запаси та можливості, чи можуть вони надати більше допомоги, зокрема, систем Patriot, боєприпасів та запасних частин до них. Це питання не лише батарей та установок, а й доставки перехоплювачів для цих систем, які вже знаходяться там (в Україні – ред.)”, - зазначив Столтенберг.

Він уточнив, що декілька союзників вже пообіцяли подивитися, що вони можуть доставити. 

“Я не можу сказати більш конкретно до того, як вони зроблять свої висновки, але є кілька країн, які можуть зробити оголошення про таку допомогу впродовж днів”, - додав генсек НАТО.

  • Німеччина негайно починає шукати системи Patriot для України. Під час зустрічі Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 4 квітня Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони для Києва.

  • Учора Кулеба сказав, що партнери, маючи понад сто систем Patriot, поки що не готові поділитися з Україною додатково п'ятьма-сімома, що є мінімумом, який потрібен для додаткового захисту України. Український міністр вважає, що надання Україні ППО є питанням політичної волі. 

  • Проте вчора також Боррель пообіцяв Кулебі активізувати пошуки систем Patriot для України.


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