Во Львове на организацию благотворительной вечеринкипотратили вдесятеро больше чем собрали

08 апреля 2024 | 14:37

Мероприятие проходило в одном из самых дорогих комплексов запада Украины "Edem Resort &Spa".

Во Львове прошла благотворительная вечеринка для сбора средств на закупку беспилотников для ВСУ, где на организацию вечеринки потратили больше, чем собрали для армии.

Об этом пишет издание "Львiв.медиа".

Организовал вечеринку глянцевый журнал "Пьемонт", а само мероприятие прошло под названием "Нескорені".

В среднем каждый участник вечеринки пожертвовал около 600 гривен — всего получилось 115 тыс. грн.

За эти деньги купили 7 дронов FlyFish 7.

Правда, сумма собранных средств выглядит несоразмерной с масштабом мероприятия, которое проходило в одном из самых дорогих комплексов запада Украины "Edem Resort &Spa".

Участников вечера развлекали певцы Андрей Кише, Наталка Карпа и группа "Рандеву". Ведущим вечера был шоумен Владимир Такудис.

Гости были в дорогих нарядах и аксессуарах: например, женские сумки от 1 до 5 тыс. долл.

Одна из владелиц журнала "Пьемонт" Марта Кавецка отказалась отвечать, сколько было потрачено на организацию вечера и на гонорары артистов.

Поэтому журналисты позвонили в "Edem Resort & Spa", представившись организаторами благотворительного аукциона, и спросили, сколько стоят их услуги.

"Нам рассказали, что аренда зала, в котором устроили благотворительный вечер 29 марта, стоит 7 тысяч долларов. Однако, если мероприятие является благотворительным, то его организаторам могут сделать скидку" — пишет издание.

К слову, как отметили журналисты, за 7 тысяч долларов можно купить 17 дронов FlyFish 7.

Также в заведении рассказали, что звук и свет для организации концерта они не предоставляют, его нужно привозить и настраивать с собой.

В одной из львовских звукозаписывающих студий рассказали, что такая услуга стоит не менее 200 тысяч грн — стоимость 12 дронов FlyFish 7.

"Если оценить гонорар исполнителей Кише, Наталки Карпы и группы "Рандеву", а также ведущего Владимира Такудиса в 200 тыс. грн на всех, а стоимость фуршета в 250 тыс., то можно предположить, что на развлечения для элиты потратили сумму, за которую можно было купить не менее 60 FPV-дронов" — резюмировали журналисты.