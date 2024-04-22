Японской писательнице влепили 9 лет. Практически ни за что...

22 апреля 2024 | 16:59

Вся Япония судачит сегодня о довольно жестком приговоре, вынесенном 25-летнему порочному ангелочку по имени Маи Ватанабэ, которая не просто ловко обчищала влюбленных в нее папиков, но и продавала учебник собственного сочинения, посвященный искусству вытягивать деньги из одуревших от страсти мужиков.

Следствие установило, что она с 2021 по 2023 год через сайты знакомств вступила в контакт с по меньшей мере тремя дядечками в возрасте «за пятьдесят». Использую свою почти научную методику обольщения, девица доводила их до исступленной влюбленности, а затем, как говорится, раскручивала на бабки. Мол, они нужны бедной девочке, которая по наивности наделала долгов. Там образом она получила по меньшей мере 155 миллионов иен – где-то миллион долларов по нынешнему, крайне невыгодному обменному курсу. В другие времена это было бы миллиона полтора, а то и побольше.

Судью особенно возмутило то, что Маи Ватанабэ составила и продавала пособие для других, начинающих аферисток. И тем самым, мол, способствовала распространению своих порочных практик. Не будем уже говорить, что с полученного дохода ангелочек не заплатила налогов на 40 миллионов иен (почти 260 тысяч долларов).

Короче, Ватанабэ влепили 9 лет тюрьмы и штраф в 8 миллионов иен. А одна из моих токийских знакомых сегодня возмущенно заявила мне, что очень разочарована в мужчинах, которые позволяют себя так дурачить.

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