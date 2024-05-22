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МОН: учебный год может начаться 1 августа

22 мая 2024 | 17:10

В рамках подготовки к новому учебному году 2024-2025 Министерство образование и науки рекомендует вузам и ПТУ начать учебный год в августе в связи с тяжелой ситуации в энергосистеме. Это не касается студентов первых курсов.


Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Также рекомендуется:

  • учиться по субботам в теплые месяцы;
  • при необходимости продлить учебу до конца июля 2025 - кроме выпускных курсов.
  • в тыловых регионах учиться преимущественно в очном формате. В прифронтовых - в укрытиях, в зданиях других учебных заведений или в виде исключения - дистанционно;
  • на середину ноября 2024 - середину марта 2025 планировать сессию, практику, курсовые и квалификационные работы и удлиненные каникулы. Если нужно - продолжить занятия в дистанционном формате.


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