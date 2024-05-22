МОН: учебный год может начаться 1 августа

Сцена, собранная для выступлений артистов и политиков в Харькове 29 сентября. К началу концерта ошибка в надписи была исправлена. Но осадок остался...

В рамках подготовки к новому учебному году 2024-2025 Министерство образование и науки рекомендует вузам и ПТУ начать учебный год в августе в связи с тяжелой ситуации в энергосистеме. Это не касается студентов первых курсов.