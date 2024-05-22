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МОН: учебный год может начаться 1 августа
22 мая 2024 | 17:10
В рамках подготовки к новому учебному году 2024-2025 Министерство образование и науки рекомендует вузам и ПТУ начать учебный год в августе в связи с тяжелой ситуации в энергосистеме. Это не касается студентов первых курсов.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
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