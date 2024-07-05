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Мифы о кондиционерах: о чем стоит забыть
05 июля 2024 | 13:46
Кондиционеры относятся к числу популярной и востребованной техники во всем мире и в Украине, в частности. Несмотря на это до сих пор существует достаточно много разнообразных мифов, которые искажают истинную картину использования климатического оборудования. В этой статье рассмотрим популярные ошибочные стереотипы и разрушим их.
Провоцируют простуды
Болеют ли летом простудой? Да. Преимущественное большинство заболевших людей перекладывают вину в случившемся на кондиционер. Простыть можно исключительно в случае неправильного использования техники. Сами производители рекомендуют пользователям придерживаться следующих правил:
Также за 15-20 минут до выхода на улицу нужно подготовить себя к предстоящему перепаду температур. Для этого лучше всего полностью выключить кондиционер Idea и открыть окно, чтобы температура воздуха в помещении плавно повысилась. При соблюдении всех этих правил можно будет пережить лето без досадных простуд.
Можно не проветривать
Очень распространенный и достаточно вредный миф. Пользователи кондиционеров считают, что раз внешний блок расположен снаружи, то в помещение постоянно поступает свежий воздух и от проветривания можно совсем отказаться. На самом деле есть сплит-системы с отдельным воздуховодом и опцией проветривания. Но стоят такие модели ощутимо дороже. Большинство же кондиционеров буквально гоняют по кругу один и тот же воздух, поэтому через некоторое время люди, находящиеся в помещении, начинают страдать от недостатка кислорода. Проявляется это головной болью, слабостью и сонливостью. Поэтому обязательно регулярно проветривайте дом или офис, независимо от того, пользуетесь кондиционером или нет. В особо жаркие дни проветривание лучше проводит ранним утром или поздним вечером, когда температура воздуха на улице немного снизится.
Является источником бактерий
Еще одна неправдивая теория, возникнувшая по причине нарушения основного правила пользования кондиционером. Конструкция блоков климатической техники подразумевает обязательное наличие механического фильтра, который улавливает и задерживает пыль, мусор, шерсть домашних животных и прочие частицы воздуха. Чтобы вся эта грязь не попадала назад в воздух, а также не стала средой обитания бактерий и плесени, фильтр нужно регулярно чистить:
При таких условиях работающий кондиционер будет не только охлаждать, но и очищать воздух в помещении. Следовательно — дышать будет действительно легко и комфортно.
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