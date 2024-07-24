Лімп в покері

24 июля 2024 | 18:04

В покері часто зустрічається термін «лімп», що представляє собою певну ігрову ситуацію. Її розуміння дозволить покращити гру та досягти успішності. Посилаючись на інформацію з проекту Funstage розглянемо, що собою представляє лімп у покері. Гравці, що бажають робити також і ставки на спортивні події мають можливість обрати ресурс для беттінгу на цьому сайті.

Що слід розуміти під лімпом

Лімп – це тактичне рішення, яке свідчить про невпевненість та слабкість на початкових стадіях торгів. Але тактично обґрунтований лімп може бути ефективним при певних обставинах. По суті, ліпм є входом гравця в торги без збільшення ставки на префлопі.

Зробивши лімп, учасник не підвищує ставку, а лише коллює попередню, зроблену великим блайндом. Якщо на момент ходу аналогічна дія була виконана кимось із опонентів, тоді настає оверлімп. Як правило, лімп з оверлімпом розглядаються професійними покерстами в якості помилок.

Лімп на префлопі

Для великого блайнда, який повинен розпочати торги обов’язковою ставкою, лімп не є доступним на префлопі. В даному випадку гравець може лише зробити чек або зіткнутися з рейзом до виконання ходу. Лімп є пасивним рішенням, що не сприяє виграшу банку на префлопі. Початківцям часто рекомендується не застосовувати лімп в своїх стратегіях найпершим.

Але незважаючи на негативні моменти, лімп, все ж таки, може бути й ефективним тактичним ходом. Покеристи з досвідом спеціально застосовують його в моменти, коли вірогідність того, що один із опонентів зробить підвищення або згодиться на недорогий флоп, є високою.

Малий блайнд. Чи варто лімпувати

Раніше вважалося, що лімпування в покері є малоефективним рішенням із будь-якого положення, і тому даний тактичний прийом на малому блайнді рідко знаходив своє застосування. Однак з розвитком стратегій та зміною динаміки гри з'явилися нові підходи і тактики лімпування на малому блайнді.

Лімпування на малому блайнді також відоме як «компліт» (complete). Як пояснюють в статті за темою, це обумовлено тим, що половину необхідної суми вже внесено, що робить цей хід більш доступним. Шанси на перемогу у банку значно вищі, ніж при грі на ранніх позиціях, особливо якщо на префлопі з'являється кілька лімпуючих гравців.

Сучасні стратегії визнають, що лімпування на малому блайнді може мати місце у певних сценаріях, таких як гра серед менш досвідчених гравців або ситуаціях, де можна використовувати блайнди для покращення свого стека.

Однак важливо пам'ятати, що часта агресія залишається важливим елементом успішної гри на малому блайнді, і лімпування має бути використане з урахуванням конкретних умов за ігровим столом та гравців.